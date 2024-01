ECB by podle člena Rady guvernérů letos nemusela zahájit snižování úroků

Hrozby plynoucí z přetrvávající vysoké inflace by mohly Evropské centrální bance (ECB) zabránit v tom, aby v letošním roce zahájila snižování úrokových sazeb. A to i navzdory tomu, že nelze vyloučit hospodářskou recesi. Podle agentury Bloomberg to dnes uvedl guvernér rakouské centrální banky Robert Holzmann, který je zároveň členem Rady guvernérů ECB.



Holzmann poukázal na inflační rizika spojená s geopolitickým napětím, například konfliktem na Blízkém východě. Jemenští povstalci Húsíové v poslední době útočí na nákladní lodě v Rudém moři, což zvyšuje náklady na dopravu zboží.



"Geopolitické hrozby se zvýšily, protože to, co jsme dosud viděli ze strany Húsíů, není podle mého názoru konec. Může to být předehra k něčemu mnohem širšímu, co bude mít dopad na Suezský průplav a co zvýší ceny," řekl Holzmann ve švýcarském horském letovisku Davos, kde se účastní zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). "Na snížení sazeb v roce 2024 bychom se neměli vůbec spoléhat," dodal.



ECB v prosinci ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny na 4,50 procenta. Zopakovala také, že ponechá úroky na dostatečně vysokých úrovních, dokud to bude zapotřebí. Centrální banka předloni v červenci zahájila zvyšování úrokových sazeb s cílem dostat pod kontrolu inflaci, loni v říjnu nicméně zvyšování úroků přerušila.



Inflace v eurozóně se předloni postupně vyšplhala až na rekordních 10,6 procenta. Od té doby už výrazně klesla a přiblížila se k dvouprocentnímu cíli ECB. V prosinci nicméně podle rychlého odhadu evropského statistického úřadu Eurostat zrychlila na 2,9 procenta z listopadové hodnoty 2,4 procenta.



Holzmann v rozhovoru v televizi CNBC uvedl, že je nyní předčasné hovořit o snižování úroků. "Všechno, co jsme v posledních týdnech viděli, ukazuje opačným směrem, takže bych mohl i předpokládat, že letos k žádnému snížení nedojde," dodal. Varoval také, že lidé vyzývající k tomu, aby ECB úroky snížila už v dubnu, budou hluboce zklamáni.