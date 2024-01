ECB bojuje proti tržním očekáváním a akcie prohlubují ztráty

Zprávy o čínských sazbách či výsledek tchajwanských prezidentských voleb na západní trhy významný vliv neměly. Mírně negativní mohlo být potvrzení poklesu německé ekonomiky za loňský rok nebo výraznější než očekávaný pokles průmyslové výroby v eurozóně za listopad. Ani tato čísla by ale neměla být pro trhy zásadní.



Obchodování v Evropě je dnes kvůli absenci amerických hráčů pomalejší, aktivita hlavně odpoledne uvadá, přesto nemohly zůstat úplně bez odezvy nové příspěvky z ECB. Bankéři s rozhodností vytáhli proti agresivním tržním sázkám na pokles úrokových sazeb. Už o víkendu to byl Philip Lane, přestože hlavní ekonom ECB patří mezi jednu z holubic. Robert Holzmann je naopak známý jestřáb, ale i tak je jeho komentář docela tvrdý a shrnuje přesně to, co investoři nechtějí slyšet: Letos by se nemělo počítat s poklesem sazeb kvůli přetrvávající inflaci a geopolitickým rizikům, a to i přesto, že nelze vyloučit recesi. Navázal Joachim Nagel, který i po slabém výkonu německé ekonomiky říká, že je předčasné diskutovat o uvolnění politiky před létem.



Výnosy dluhopisů v Evropě reagují růstem. Nejde o nic dramatického, ale změna cca o 5 bps už stojí za zmínku. Euro však tohoto pohybu nijak nevyužívá a zůstává vůči dolaru u 1,0940. Akcie na hlavních evropských trzích během dne navyšují ztráty. V případě indexu CAC40 je to už -0,7 pct. Ropa je za dnešek o necelé procento níž, zlato pouze drží pozice. Koruna se vrací na 24,70 za euro, kam oslabila už ve čtvrtek.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:39 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6961 0.2622 24.7285 24.6257 CZK/USD 22.5500 0.1310 22.5880 22.4595 HUF/EUR 379.0604 -0.0035 380.2000 378.6990 PLN/EUR 4.3689 0.2497 4.3785 4.3546

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8190 -0.3046 7.8558 7.8082 JPY/EUR 159.6030 0.6448 159.8608 158.6761 JPY/USD 145.7600 0.6612 145.9420 144.9365

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8598 0.1164 0.8613 0.8590 CHF/EUR 0.9360 0.2635 0.9367 0.9339 NOK/EUR 11.3394 0.6006 11.3417 11.2551 SEK/EUR 11.2930 0.2904 11.2964 11.2417 USD/EUR 1.0950 -0.0151 1.0967 1.0933

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5015 0.3811 1.5037 1.4914 CAD/USD 1.3444 0.2502 1.3446 1.3382