Perly týdne: TACO, umění vyjednávat a chvíle pro euro

Bloomberg se věnuje úvahám o ústupu dolaru z pozice globální rezervní měny, Jeremy Siegel věří ve výrazné zvýšení ekonomického růstu díky umělé inteligenci a stále doporučuje akcie. A média informují o soudních tahanicích o cla. Přinášíme pravidelný výběr zajímavého aneb Perly týdne.



Zakázaná a znovu povolená cla: Yahoo Finance stejně jako řada dalších médií informuje o tom, že americký federální soud pro mezinárodní obchod zablokoval „drtivou většiny cel prezidenta Trumpa poté, co shledal metodu použitou k jejich zavedení jako nezákonnou.“ Tímto rozhodnutím se měla „většina cel pozastavit na dobu neurčitou, dokud se vláda proti rozhodnutí neodvolá k Nejvyššímu soudu.“. Jenže nové informace hovoří o tom, že odvolací soud toto rozhodnutí zase zvrátil.



Yahoo poukazuje i na to, že „před rozhodnutím soudu prezident Trump kritizoval nově vznikající obchodní filozofii Wall Streetu, která se formuje v reakci na jeho neustále se měnící celní politiku. V této souvislosti se používá výraz „TACO“ – zkratka pro „Trump Always Chickens Out“. Tedy volně přeloženo jako „Trump vždycky vyměkne“. Trump reagoval s tím, že jeho neustále se měnícím postojům a ústupkům z předchozích tvrzení „se říká vyjednávání“.



Chvíle eura? Bloomberg si všímá projevu prezidentky ECB, v němž Christine Lagarde hovořila o tom, že přišla „chvíle eura“. Narážela tím na politiku současné americké vlády a její dopad na dolar a úvahy o jeho klesající roli ve světové ekonomice. Na Bloombergu se k tématu vyjadřovala hlavní ekonomka PWC Alexis Crow. Ta připomněla, že u peněz se obvykle rozlišuje jejich funkce nástroje směny, uchovatele hodnoty a směnné jednotky. U dolaru je pak podle ní zřejmé, že například nákupy ropy z Blízkého východu ze strany Číny nemusí probíhat v dolarech. Na této rovině tedy bude pravděpodobně docházet k dalšímu posunu směrem od americké měny.



Nové úvahy včetně těch, které přednesl Lagarde, se ale podle ekonomky týkají nejvíce dolaru coby nástroje pro uchování hodnoty včetně jeho pozice globální rezervní měny. Téměř 60 % rezerv ve světě je nyní stále drženo v americké měně, k větší změně došlo jen ve chvíli zavedení eura. Ekonomka také nečeká, že by k nějakému skoku došlo v budoucnu, probíhat bude postupný pokles váhy dolaru, který mimo jiné potáhnou témata jako cla či „celková důvěra v mezinárodní partnerství“.



Na trzích je podle expertky nyní znát větší zájem o měny mimo dolar včetně jenu, eura a švýcarského franku. V případě eura a vývoje v Evropě bude mimo jiné důležité, zda vývoj půjde směrem k fiskální unii včetně vydávání společných dluhopisů, které by mohly mimo jiné financovat strukturální změny v energetice. Na závěr Crow uvedla, že rychlost posunu od dolaru bude dána změnami v ekonomické politice, které mají dopad i na důvěryhodnost vládních financí a dluhopisů. V této souvislosti připomněla nedávné snížení ratingu USA, lépe než Spojené státy podle ní nyní může na této rovině vypadat Japonsko.



Nějaká cla trhy snesou, upínají se k AI: Jeremy Siegel z Wharton School of Business míní, že trhy se nastavily na scénář 100% cel u většiny zemí a 30% cel u Číny. Z něj se neradují, ale jsou schopny s ním žít. A hlavně se k tomu stále upírají na umělou inteligenci a očekávané zvýšení produktivity, které by tato technologie měla přinášet. Bez cel by tak podle profesora byly trhy už na nových maximech právě kvůli novým technologiím.



Siegel na CNBC v uvedené souvislosti zmínil úvahy o tom, že některé banky by díky AI mohly snížit počet svých zaměstnanců až o 50 %. Dopad AI by tak mohl být „obrovský“ a ekonom uvedl i to, že třeba americká centrální banka či Rozpočtová kancelář Kongresu CBO počítají s dlouhodobým růstem amerického hospodářství na necelá 2 %. AI by to ale mohla změnit, Siegel hovořil o růstu ve výši 3 % nebo ještě vyšším. „Myslím, že trhy nám něco takového říkají a 3% reálný růst by řešil i rozpočtové deficity.“



Siegel je podle svých slov stále zastáncem investic do akcií, dluhopisům moc nefandí. Takový pohled by pak platil, i kdyby se někdo obával deficitů a vyšší inflace, protože v takovém případě je lepší vlastnit reálná aktiva, kam expert řadí i akcie, respektive firmy. AI se pak podle něj rozšíří v celé ekonomice, ale to může také znamenat více konkurence, a ne u všech společností tak musí dojít k růstu ziskovosti.



Nejvíce z nových technologií mohou nakonec těžit spotřebitelé a profesor v této souvislosti zmínil i výhody mezinárodní diverzifikace. K vládním snahám o zvýšení efektivity vládního sektoru Siegel uvedl, že pokud nějaká instituce není tlačena k efektivitě, bude mít tendenci k plýtvání, najímání příliš velkého počtu pracovníků a podobně. Spojené státy tak v této oblasti potřebují změny.



Trh spíše jako jedna akcie: Graf ukazuje vývoj tříměsíční plovoucí korelace akcií na americkém trhu. Čím vyšší hodnoty, o to větší mají akcie tendenci hýbat se stejným směrem. Děje se tak často v období větších tenzí a nejistoty na trzích a v ekonomice. V posledních týdnech přitom korelace vystřelila prudce vzhůru, tendence akcií na trhu jít stejným směrem je tedy nyní výrazně vyšší než třeba v roce 2024:





Zdroj: X