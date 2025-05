Trumpovy celní vrtochy už spálily firmám přes 34 miliard dolarů, spočetla agentura Reuters

Obchodní válka amerického prezidenta Donalda Trumpa připravila velké podniky už o více než 34 miliard dolarů, v přepočtu kolem 747 miliard korun. Ztráty mají podobu ušlých tržeb a vyšších nákladů. Uvedla to agentura Reuters na základě analýzy firemních zpráv. Dodala, že tato částka se bude zřejmě zvyšovat v důsledku pokračující nejistoty ohledně cel, která ochromuje rozhodovací procesy v podnicích.



Firmy ve Spojených státech, Evropě i Asii, včetně společností , , Porsche a , stahují či snižují své odhady zisků a upozorňují, že nevyzpytatelnost Trumpovy celní politiky jim znemožňuje přesněji odhadovat vývoj nákladů.



Podle ekonomů budou skutečné škody pravděpodobně několikanásobně vyšší, než ukazují doposud zveřejněné firemní odhady. Mezi nejzasaženější podniky patří automobilky, letecké společnosti a dovozci spotřebního zboží, píše Reuters.



Trump zavádění cel zdůvodňuje mimo jiné snahou snížit americký obchodní deficit a přimět firmy k návratu výroby do USA. Reuters nicméně upozorňuje, že případné přesuny produkce do USA budou spojeny s růstem nákladů na práci.