Rozbřesk: Čína i v roce 2023 splnila plán a první snížení sazeb ECB v létě?

Soudruzi na nejvyšších místech v Číně mohou být spokojeni – ekonomika podle posledních dat i v roce 2023 splnila, co jí strana a vláda naplánovala. Přesto při pohledu na výsledky čínského HDP se musí dostavit jisté znepokojení z toho, že posun ekonomiky vpřed již nemusí být v budoucnu tak snadný. Stranický a vládní cíl 5% růstu pro rok 2023 totiž nikdy nebyl považován za ambiciózní vzhledem k tomu, že měl zafungovat pozitivní bazických efekt z mimořádně slabého roku 2022, kdy se ekonomika po covidu znovu otevřela a zotavila. Navíc údaj o reálném HDP v sobě skrývá ještě slabší růst nominálního HDP, který vyplývá ze záporného deflátoru. Aneb díky čínské deflaci může reálný HDP vypadat silnější, než je, ale rozhodně to není známkou zdravé ekonomiky.



Všeobecně se ví, že čínský růst dlouhodobě svazuje extrémně vysoká míra úspor, která nedovoluje udržovat vyšší spotřebu a tím dostat ekonomiku výše. Tyto charakteristiky se přitom v době post-covidové začínají prohlubovat, přičemž k tomu mohou přispívat dva faktory. Za prvé, nepříznivě se vyvíjející demografie (počet obyvatel v Číně poklesl a zjevně jde o začátek nového negativního trendu) a za druhé vše nasvědčuje tomu, že zde splaskla realitní bublina. To má řadu negativních dimenzí, přičemž jednou z nich může být i to, že zadlužené čínské domácnosti mají “zaparkovaná” aktiva v nemovitostech, které ztrácejí na hodnotě. Není pak divu, že spotřebitelská důvěra je nízká stejně jako ochota utrácet.



Jestliže problémy v realitním sektoru mohou nepřímo podvazovat spotřebu domácností, tak zcela jistě mají negativní dopady na investiční aktivitu. Ne náhodou investice do realitních aktiv poklesly v Číně v minulém roce o téměř deset procent. Slabá investiční aktivita v rezidenčním sektoru přitom může být i příběhem letošního roku, neboť regionální banky na tom zjevně nejsou dobře. Celkovou ponurou náladu dobře zarámovalo, že jeden z hlavní hráčů ve stínovém bankovním sektoru zbankrotoval.



Pokud jde o výhled na rok 2024, žádný oficiální cíl zatím neexistuje, nicméně udržení 5% růstu HDP bude pro KSČ a čínskou vládu opravdu výzvou. Svět by se měl mít na pozoru před tím, jaké pobídky pro ekonomiku soudruzi vymyslí. Pokud dojde na rozpočtovou expanzi, tak Západ může jen zajásat. Dojde-li však na monetární stimuly, tak musíme být na pozoru před tím, zdali Čína nechce svoje problémy vyvézt do zahraničí - například tím, že nechá výrazně oslabit juan.





Koruna

Koruna včera uzavřela obchodování těsně nad úrovní 24,70 EUR/CZK. Rozhovor viceguvernérky Evy Zamrazilové pro ČRo nepřinesl směrem k únorovému zasedání nic nového - úrokové sazby zamíří dále směrem dolů, stále však není jisté zda o 25bps nebo 50bps. My se nadále kloníme k druhé variantě, což by byl pro korunu pravděpodobně další negativní impuls.



Eurodolar

Na jedné straně velmi silné maloobchodní tržby v USA za prosinec a na druhé straně spíše lehce jestřábí komentáře ze strany ECB neměly na eurodolar nijak dramatický vliv. Z výroků ECB nám přišel nejzajímavější ten od prezidentky této instituce Ch. Lagardeové, která by viděla zahájení cyklu snižování úrokových sazeb v průběhu léta. To je poněkud později, než si myslíme a samozřejmě než sází trh.

Dnes se dostanou do hry další zajímavá americká data v podobě indexu podnikatelské nálady od Philly Fedu a pravidelné týdenní žádosti o podporu. Uvidíme, zdali data dokážou udržet výnosy v USA relativně vysoko a tím i nadále podporovat dolar.