Lidé jsou v drtivé většině pracovních míst stále levnější než umělá inteligence, zjistila MIT

Většinu pracovních míst se nákladově nevyplatí nahradit umělou inteligencí, zjistil Massachusetts Institute of Technology ve studii, která se zabývá obavami, že umělá inteligence nahradí lidi v řadě odvětví. V jedné z prvních hloubkových studií možnosti, že umělá inteligence nahradí práci, výzkumníci modelovali nákladovou atraktivitu automatizace různých úkolů v USA, přičemž se soustředili na zaměstnání, kde se využívá počítačové vidění, jako jsou například učitelé a odhadci nemovitostí.

Počítačové vidění je obor umělé inteligence, který umožňuje strojům odvodit smysluplné informace z digitálních obrázků a dalších vizuálních vstupů, přičemž jeho nejrozšířenější aplikace se objevují v systémech detekce objektů pro autonomní řízení nebo při kategorizaci fotografií na chytrých telefonech.



Zjistili, že pouze 23 % pracovníků v dolarových mzdách může být účinně nahrazeno umělou inteligencí. V ostatních případech by lidé dělali práci ekonomičtěji, protože vizuální rozpoznávání pomocí AI je nákladné na instalaci a provoz.

Nasazení AI napříč odvětvími se loni zrychlilo poté, co OpenAI od ChatGPT a další generativní nástroje ukázaly potenciál této technologie. Firmy od a Alphabetu v USA až po a Alibabu v Číně zavedly nové služby umělé inteligence a zrychlily plány rozvoje takovým tempem, že někteří lídři v oboru varovali, že je až lehkomyslně rychlé.



Strach z dopadu umělé inteligence na pracovní místa je již dlouho hlavním problémem. „‚Stroje nám budou krást práci‘ je v době rychlých technologických změn častý sentiment. Tato obava se znovu objevila s vytvořením velkých jazykových modelů,“ uvedli vědci z laboratoře Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory na MIT ve 45stránkovém článku s názvem Beyond AI Exposure. „Zjistili jsme, že pouze 23 % pracovníků ‚vystavených‘ počítačovému vidění by bylo pro firmy nákladově efektivní automatizovat kvůli vysokým počátečním nákladům na AI systémy.“



Poměr nákladů a přínosů u počítačového vidění je nejpříznivější v segmentech, jako je maloobchod, doprava a skladování, tedy ve všech oblastech, kde jsou přední společnosti Walmart Inc. a .com Inc. Je to také proveditelné v kontextu zdravotní péče, uvedl dokument MIT. Agresivnější zavádění umělé inteligence, zejména prostřednictvím nabídek předplatného AI-as-a-service, by mohlo rozšířit další využití a učinit je životaschopnějšími, uvedli autoři.



Studie byla financována laboratoří MIT-IBM Watson AI Lab a pomocí online průzkumů shromáždila data o přibližně 1 000 vizuálně asistovaných úlohách napříč 800 povoláními. Pouze 3 % takových úloh lze dnes nákladově efektivně automatizovat. Ale pokud se sníží náklady na data a zlepší se přesnost, může tento poměr do roku 2030 vzrůst až na 40 %.



Propracovanost ChatGPT a konkurenčních nástrojů, jako je Bard od Googlu, znovu podnítila obavy z nahrazování pracovních míst AI, protože noví chatboti prokazují odbornost v úkolech, které dříve mohli provádět pouze lidé. Mezinárodní měnový fond minulý týden uvedl, že bude ovlivněno téměř 40 % pracovních míst na celém světě a že tvůrci politik budou muset pečlivě vyvážit potenciál AI a její negativní dopad.

Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu se mnoho diskusí minulý týden zaměřilo na to, že umělá inteligence vytlačí pracovní sílu. Spoluzakladatel Inflection AI a DeepMind společnosti Google, Mustafa Suleyman, řekl, že systémy AI jsou „v zásadě nástroje nahrazující práci“.



Jedna případová studie se v článku zabývala hypotetickou pekárnou. Pekaři denně vizuálně kontrolují ingredience v rámci kontroly kvality, ale to zahrnuje pouze 6 % jejich povinností, uvedli vědci. Úspora času a mezd z implementace kamer a systému umělé inteligence je stále neúměrná k nákladům na takový technologický upgrade, uzavřeli.



„Naše studie zkoumá využití počítačového vidění v celé ekonomice a zkoumá jeho použitelnost pro každé povolání téměř ve všech odvětvích a sektorech,“ řekl Neil Thompson, ředitel výzkumného projektu FutureTech na MIT Computer Science and Artificial Intelligence Lab. „Ukazujeme, že bude zavedeno více automatizace v maloobchodě a zdravotnictví a méně v oblastech, jako je stavebnictví, těžba nebo nemovitosti,“ uvedl e-mailem.



Zdroj: Bloomberg