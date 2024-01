Netflix odreportoval zářný kvartál, Primoco zamíří na hlavní trh a futures jsou zelené

údajně našel způsob, jak zvýšit výrobu elektřiny v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín i bez nových reaktorů. S cennými papíry výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE se bude od pondělí 29. ledna 2024 nově obchodovat na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha. Odvolací soud v Bostonu otevřel cestu žalobě Mexika proti výrobcům palných zbraní v USA, včetně Colt's Manufacturing. si zapsal nejlepší čtvrtletí v počtu nových sledujících od covidu a futures jsou dnes zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,0 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,7 %.



ČEZ by údajně mohl v nejbližších dnech oznámit, že našel způsob, jak zvýšit výrobu elektřiny v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín, aniž by potřeboval nové reaktory, uvádí tisk.



Novela ministerstva financí o spotřební dani by umožnila neomezeně prodávat cigarety s prošlými kolky.



S cennými papíry výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE se bude od pondělí 29. ledna 2024 nově obchodovat na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha. Vedle emisí jako například , Group Bank či se loňský nejúspěšnější titul pražské burzy zařadí poté, co dokončil závěrečnou fází příprav – od schválení prospektu Českou národní bankou až po přechod na finanční výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS.



Odvolací soud v Bostonu otevřel cestu žalobě Mexika proti výrobcům palných zbraní v USA. Server stanice CNN napsal, že mezi žalovanými společnostmi je i firma Colt’s Manufacturing Company, která patří do české skupiny Colt CZ. Její vyjádření se ČTK snaží získat. Mexiko po zbrojovkách žádá odškodnění ve výši deseti miliard dolarů za to, že svým počínáním napomáhají pašování svých výrobků do Mexika, kde pak pistole a další zbraně používají zločinecké skupiny.



Bývalý americký prezident Donald Trump vyhrál primárky v New Hampshire, kde zasadil ránu své jediné zbývající velké rivalce Nikki Haley a upevnil svůj status pravděpodobného kandidáta republikánské strany. Jeho vítězství v New Hampshire přichází po rozhodujícím vítězství v Iowě. Před primárkami 24. února ve státě Jižní Karolína Trump aktuálně vede před Haley o zhruba 30 bodů, podle průměru průzkumů RealClearPolitics.



Alaska Air našla uvolněné šrouby na „mnoha“ svých letounech 737 Max 9, uvedl v rozhovoru pro NBC generální ředitel dopravce. "Jsem naštvaný. Jsem více než frustrovaný a zklamaný,“ řekl generální ředitel Aljašky Ben Minicucci NBC v rozhovoru, který byl odvysílán v úterý. Kvalita výroby čelí hluboké kontrole ze strany regulačních orgánů, zákazníků i samotného výrobce letadel.



Japonské vládní dluhopisy klesly, když obchodníci v úterý vyhodnotili komentáře centrální banky jako jestřábí a předložili své sázky na zvýšení úrokových sazeb v nadcházejících měsících. Výnos 10letých dluhopisů se vyšplhal o 10,5 bazických bodů na 0,74 %, což je nejvíce za více než měsíc. Guvernér Kazuo Ueda uvedl, že jistota splnění cenových projekcí Japonské centrální banky postupně roste. Jeho poznámky podpořily převládající názor mezi ekonomy, že BOJ zvýší sazby někdy v první polovině letošního roku. Otázkou je kdy.



Netflix za poslední tři měsíce roku 2023 získal 13,1 milionu zákazníků, což je nejlepší čtvrtletí tohoto streamovacího giganta od doby, kdy diváci v prvních dnech pandemie zůstali doma. Silný počet překonal odhad Wall Street ve výši 8,91 milionu. Tržby také předčily prognózy.