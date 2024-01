Útlum podnikatelské aktivity v eurozóně v lednu polevil, ukázal průzkum S&P

Aktivita v podnikatelském sektoru eurozóny v lednu pokračuje v útlumu, ten je ale mírnější než v předchozím měsíci. Ukázaly to dnes předběžné výsledky průzkumu mezi nákupními manažery, které zveřejnila společnost S&P Global. V Německu a ve Francii, tedy ve dvou největších ekonomikách eurozóny, se ale situace dál zhoršovala.



Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách a který je považován za spolehlivý indikátor celkové ekonomické situace, za leden vzrostl na 47,9 bodu z prosincové hodnoty 47,6 bodu. I tak ale nepatrně zaostal za odhady analytiků, kteří podle agentury Reuters očekávali vzestup indexu na 48 bodů. Pokud je index nad 50 body, znamená to růst aktivity, cokoliv pod 50 body je pokles.



Za mírným lednovým zlepšením je hlavně zpracovatelský sektor, kde index aktivity vzrostl na 46,6 z prosincových 44,4 bodu, zůstává tedy i nadále v pásmu poklesu. Analytici čekali výrazně slabší zlepšení, a to na 44,8 bodu. Útlum ve zpracovatelském sektoru trvá od července 2022. Mírné zlepšení, byť stále v pásmu útlumu, registruje výroba.



Odvětví služeb, které je v eurozóně dominantní, je ale pořád brzdou na cestě ke zlepšení. Index pro tento sektor za leden klesl na 48,4 z prosincové hodnoty 48,8 bodu a je na tříměsíčním minimu. Analytici naopak čekali zlepšení a růst indexu na 49 bodů. Optimismus ohledně vývoje v letošním roce však zesílil, index očekávaného vývoje tak vzrostl na 59,8 z prosincových 58,3 bodu. Vyšší byl naposledy loni v květnu.



"Začátek roku přináší pro eurozónu příznivé zprávy. Výroba zažívá rozsáhlé zmírnění sestupné trajektorie, kterou pociťovala v loňském roce,“ řekl hlavní ekonom finančního ústavu Hamburg Commercial Bank (HCOB) Cyrus de la Rubia. HCOB se na sestavování indexu podílí ve spolupráci se společností S&P Global. "V oblasti služeb je pokles produkce v současnosti mírný, což odpovídá trendům pozorovaným ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku," dodal.



V poslední době se však objevily důkazy, že se znovu zvyšuje inflace, byť jen pozvolna. Vyšší jsou indexy cen vstupů i výstupů. Index výrobních cen vzrostl na 54,2 bodu z prosincové hodnoty 53,8 bodu, a dostal se tak nejvýše od května loňského roku. To pravděpodobně zklame tvůrce měnové politiky v Evropské centrální bance (ECB), kteří chtějí dostat inflaci k dvouprocentnímu cíli. V prosinci míra inflace v eurozóně činila 2,9 procenta a zvýšila se z listopadové hodnoty 2,4 procenta.



Souhrnný index nákupních manažerů za Německo se předběžně snížil už sedmý měsíc v řadě a klesl na 47,1 bodu. V prosinci činil 47,4 bodu. Souhrnný index pro Francii se snížil na 45 bodů a je nejslabší za čtyři měsíce.