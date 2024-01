Ignorují medvědi na Tesle její dlouhodobý výhled?

Na Yahoo Finance v reportáži zaměřené na Teslu a její akcie na začátku citovali Elona Muska, který se domnívá, že na prodeje firmy doléhají vyšší sazby. Podle něj existuje spousta lidí, kteří si vozy chtějí koupit, „ale nemohou si to dovolit.“ A příčinou jsou právě vysoké sazby. Celá reportáž se pak točila kolem otázky, zda akcie Muskovy firmy míří ke korekci.



Ředitel společnosti Wedbush Dan Ives se domnívá, že potřebuje lepší komunikaci, a to zejména v oblasti dalšího vývoje prodejních cen a marží. K tomu dodal, že na straně komunikace je potřeba „dospělých lidí, ale zatím tu jsou spíše předškoláci.“ Dlouhodobý výhled firmy je přitom podle experta pozitivní, ale „krátkodobě mají navrch medvědi“. Ives poté upřesnil, že prodejní tlaky u akcií Tesly jsou nyní „z 80 % způsobeny komunikací, z 20 % zveřejněnými výsledky.“



Členka vedení investiční společnosti ARK Invest Tasha Keeney na Yahoo uvedla, že Ives má pravdu, co se týče pozitivního dlouhodobého výhledu, trhy se ale podle ní nyní zaměřují zejména na současnost. je přitom podle ní jediným výrobcem elektromobilů, který dosahuje zisku. K tomu hovoří o velkém prostoru pro snižování nákladů. Podle expertky pak tato firma upevňuje svou pozici na trhu s elektromobily. Navíc má příležitosti pro expanzi v oblasti robotaxíků. Keeny se domnívá, že „toto jsou témata, o kterých by se mělo hovořit.“



Tesla je také podle investorky „největším příběhem umělé inteligence v naší době“. A nové trhy podle ní mohou dosahovat hodnoty několika bilionů dolarů. Ives k tomu dodal, že aktivity v oblasti umělé inteligence by Tesle měly přinést vyšší valuační násobky než ty, které souvisejí s výrobou elektromobilů. Ovšem v letošním roce podle něj bude pro investory klíčový vývoj marží a „nesmí dál snižovat ceny“.



Na dotaz týkající se vývoje na celém trhu Keeny odpověděla, že velké automobilky omezují své plány na expanzi v elektromobilitě. Je přitom pravda, že rozsah jejich výroby je mnohem větší než u Tesly. Nicméně podle expertky i tak nemají srovnatelně dobrou nákladovou strukturu jako , a to samé platí o pozici na trhu. Porovnávat s ní lze některé čínské automobilky, ale jen na jejich domácím trhu, ne v USA.



Keeny se také domnívá, že bude v oblasti technologií a umělé inteligence na podobné úrovni jako velké technologické společnosti, o jiných automobilkách nemluvě. Pomáhá jí obrovský objem dat, který získává ze svých vozů, které již jezdí po silnici. Ta jsou relevantní i pro vývoj autonomního řízení, které Keeny považuje za budoucnost automobilového průmyslu. Nástup těchto technologií přitom může být rychlejší, než se nyní čeká, a „pak budou obavy z marží pryč, protože se úplně změní podnikatelský model Tesly.“



