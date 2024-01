Pozvánka na webinář: Top akcie pro trading úvodu roku 2024 - ochutnávka Catalent

Ti, co sledují mé komentáře a webináře pravidelně, tak vědí, že rád vyhledávám situace, kde dochází k nějakému průrazu směrem nahoru tzv. breakout. Moje tradingová filozofie je postavená na silném momentu neboli na tom, že se snažím být pořád v těch nejlepších akciích z těch nejsilnějších sektorů. Ačkoliv to může znít na první pohled jako něco hrozně jednoduchého a jasného, tak s touto logikou klienti často bojují, píše v ochutnávce svého technicky zaměřeného webináře hlavní makléř Patria Finance Pavel Mokoš. Na webinář, který se online uskuteční v úterý 6. února, se můžete registrovat již nyní na tomto odkaze.

Jedním z důvodů, proč někomu nedává smysl kupovat akcie na několikaměsíčních či dokonce rekordních maximech je, že prostě mají jinou strategii, která jim funguje lépe, a kterou jsou schopni lépe pochopit a ztotožnit se s ní v rámci svých charakterových rysů a zkušeností. Druhým důvodem, proč ale lidi často pochybují, že to může fungovat, je, že při mých webinářích si ukazujeme to, co už se stalo, a tudíž zpětně jsou již věci jasné. Proto jsem se tentokrát rozhodl připravit webinář na rozbor aktuální situace a podívat se na aktuální doporučení. Většinu klientů totiž zajímá mnohem víc to, co bude, co by mohlo být zajímavé, jak se nyní zachovat na trhu, a ne rozebírat nedávné situace, které už nějak dopadly.



Během webináře si uděláme analýzu toho, které sektory jsou v úvodu roku nejsilnější. Potom se podíváme dovnitř těchto sektorů a nalezneme největší tahouny těchto sektorů. Tím se nám podaří naplnit mou filozofii „být v těch nejlepších akciích z nejsilnějších sektorů“. Při takové investiční filozofii tak nikoho nepřekvapí, že od začátku roku sázím především na sektor Communications a IT, kde jsou největšími tahouny , AMD nebo Meta. Jsou už tyto akcie předražené? Je už čas na výběr zisků? Je ještě prostor pro nákup a svezení se se silným trendem ještě výše? Právě na tyto těžké otázky se pokusím odpovědět během webináře a to především na základě aktuální technické analýzy.



A nyní přidávám malou ochutnávku toho, o čem si také budeme povídat. Klienty nejvíce zajímá, co je zajímavého právě teď, případně co mají nyní sledovat. Jedním z top sektorů v úvodu roku jsou i farmacie. V rámci zdravotnického sektoru stojí v čele poněkud neznámý titul Catalent. Při pohledu na graf se zde rýsuje zajímavá situace, kde se možná nacházíme jen kousek od učebnicového breakoutu. Akcie Catalent narážejí na svá 9měsíční maxima. Úplně nejradši mám situace, kdy akcie prorážejí nová historická maxima, ale někdy se spokojím i s breakoutem nad „pouhá“ nekolikaměsíční maxima. V každém případě se cena musí nacházet nad úrovní 50, 100 i 200deního klouzavého průměru (SMA) a alespoň 50 a 100 SMA musí mířit nahoru. 8denní exponenciální průměr (EMA) musí být nad 21 EMA a cena nad 8 EMA. Kromě toho ještě musí splňovat několik dalších technických požadavků, které všechny zvyšují pravděpodobnost, že by případný breakout mohl být úspěšný. Líbí se mi zde formace tzv. Cup with handle neboli šálek s držákem. Akcie se nadechují k průrazu a pokud se jim podaří prolomit úroveň kolem 51 – 52 USD, může přijít rychlý pohyb až k další potenciální rezistenci zhruba o 10 USD výše.







Co se týče následujícího grafu, je zde vidět, že cena se skutečně nachází nad 50, 100 i 200 SMA. 50 SMA míří jasně vzhůru, zatímco 100 SMA se teprve otočil nahoru. 200 SMA zatím teprve vytváří dno, což je vždy rizikovější situace, než kdyby již míří rozhodně vzhůru. Červený kanál, který není úplně čistý a byl jednou porušený na horní i dolní straně indikuje, že delší dobu klesající trend by mohl být již u konce. Bílý kanál je klasickou ukázkou vytváření dna. Titul se v rámci bílého kanálu pohybuje bez jasného směru do strany. Dvě dna formující spodní hranu kanálu by se dali nazvat i jako dvojité dno, což je silný bullish signál. Hlavní riziko u tohoto dna vnímám v podobě jeho relativně krátkého časového trvání – je fakt, že už se formuje od května 2023, ale tyto věci chtějí často více času. Klíčovou otázkou zůstává, zda se nyní podaří prolomit již zmiňovanou rezistenci na úrovni 51 – 52 USD. Proto bych jako nejlepší strategii doporučil kupovat až po samotném průrazu s těsným stop lossem pod 50 USD. Druhou více riskantní variantou může být nákup již nyní kolem 50,5 USD v očekávání breakoutu s poněkud vzdálenějším stop lossem kolem 46,45. Pro úplnost dodávám, že společnost zveřejní 7. února své výsledky hospodaření za 4Q, a v ideálním případě by bylo dobré uzavřít celý obchod (nákup i prodej) do tohoto data. Obchodovat přes výsledky je vždy ještě rizikovější než obvykle a často to má blíže ke gamblingu než tradingu.







Na posledním grafu si jen potvrdíme, že i pravidlo ohledně krátkodobých průměrů je zde splněno. 8 EMA se nachází nad 21 EMA a zároveň i cena se nachází nad oběma těmito krátkodobými průměry. Toto pravidlo nám zajistí, že se pouštíme do titulu, který je v krátkodobém rostoucím trendu, a tudíž je zde vyšší pravděpodobnost, že se cena bude dál hýbat právě tímto směrem.