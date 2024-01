Siegel: Fed se snižováním sazeb nebude pospíchat, akcie mají prostor pro další růst

Jeremy Siegel z Wharton School na úvod rozhovoru pro CNBC uvedl, že americké akcie se nyní obchodují zhruba za 20násobek zisků očekávaných v příštích dvanácti měsících. U růstových akcií je to přitom asi 25násobek, u hodnotových se PE pohybuje kolem 15. Profesor ale podle svých slov stále věří v další růst amerického trhu.



PE kolem 20 „je OK, ale akcie určitě nejsou levné.“ Expert konkrétně věří, že americké akcie by si letos mohly připsat přibližně 10 %. Své odhady přitom opírá o předpokládaný vývoj zisků obchodovaných firem a valuačních násobků. Ekonomika je přitom silná a ekonom v této souvislosti uvedl, že je mnohem lepší mít ekonomiku v takovém stavu než klesající sazby kvůli blížící se recesi.



Fed podle profesora nebude se snižováním sazeb nijak pospíchat, spíše je pravděpodobné, že sazby zůstanou výše po delší dobu. Býčí trh na akciích by ale neměl být podmíněn poklesem sazeb. K tomu expert dodal, že pokud by trh měl letos posílit o 8 – 10 %, jak odhaduje, je to znatelně vyšší návratnost, než jakou nabízí dluhopisy.“ Ohledně jednotlivých segmentů trhu pak míní, že může být lepší přesunout se k akciím s nižšími valuačními násobky, protože „ty nepotřebují pro své posílení růst tak, jak jej potřebují akcie s násobky vysokými.“

Mark Zandi z Analytics podle CNBC hovořil o hladkém přistání už v době, kdy v něj ostatní nevěřili. Nyní data jeho predikce potvrzují a je otázkou, co to znamená pro sazby Fedu. Ekonom míní, že centrální banka bude mít tendenci spíše počkat a mít ještě větší jistotu ohledně dalšího poklesu inflace. Každopádně je ale podle experta již jasné, že hladké přistání spojené se směřováním inflace k 2 % je realitou.



Zandi připomněl, že klesající inflace neznamená pokles cen na jejich předchozí úrovně. Zejména ceny potravin jsou v USA výrazně výš než před pár lety. Snižující se inflace ale znamená, že klesá tempo jejich dalšího růstu. Důležité přitom je, že mzdy momentálně rostou „mnohem rychleji, než jaká je inflace,“ a to znamená, že tlak na domácnosti by měl klesat. Za půl roku či rok tak podle experta už inflace nebude pro spotřebitele takovým tématem.





Zdroj: CNBC