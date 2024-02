Představitelé sociálních sítí včera byli 'grilováni' americkými senátory. Hájili svá opatření pro dětské uživatele

Zakladatelé a šéfové několika dominantních sociálních sítí na světě včera před americkými senátory hájili svá opatření týkající se dětských uživatelů. Několikahodinové slyšení se týkalo především různých podob zneužívání dětí na sítích a dostupnosti těchto sítí pro děti mladší 13 let. Dotazům členů senátního justičního výboru čelili mimo jiné šéf Mety, pod níž spadá nebo Instagram, Mark Zuckerberg nebo generální ředitel TikToku Shou Zi Chew.



Postoj členů výboru k šéfům technologických firem se lišil. Demokratický senátor Chris Coons například uznal klady, které sociální sítě přinesly "více než polovině lidem na planetě", kteří je užívají. Naopak republikán Ted Cruz dotazy na Zuckerberga křičel a republikán Lindsey Graham poznamenal, že šéf Mety "má na rukou krev".



Graham si touto poznámkou vysloužil krátký potlesk od desítek zástupců veřejnosti, mezi nimiž byli příbuzní dětí, které se staly oběťmi zneužívání na sociálních sítích.



Dotazy senátorů vycházely z dat, podle nichž americké Národní centrum pro pohřešované a zneužívané děti (NCMEC) obdrželo v roce 2023 rekordní počet upozornění na potenciální případ sexuálního zneužívání dítěte v kyberprostoru. Narostl rovněž počet případů vydírání prostřednictvím například citlivých fotografií dítěte. Kolem 80 procent upozornění v minulém roce NCMEC obdržela ze dvou platforem - a Instagramu, které obě vlastní Meta, píše list The (NYT).



Kromě Zuckerberga a Chewa senátorům odpovídali zakladatel Discordu Jason Citron, generální ředitelka X, bývalého Twitteru, Linda Yaccarinová a Evan Spiegel, ředitel společnosti Snap provozující síť Snapchat. Představitelé firem argumentovali tím, že jejich společnosti investují miliardy dolarů do opatření souvisejících s bezpečností dětí a využívají pokročilé nástroje, které škodlivý obsah odhalují a ztěžují potenciálním predátorům přístup k dětským uživatelům.



Citron výboru například popisoval jeden z bezpečnostních nástrojů Discordu zaměřený na teenagery. "Pane Citrone, kdyby tohle fungovalo, tak byste tu dnes neseděl," odvětil demokratický senátor Richard Durbin.



Ačkoli nástroje odhalující nezákonný obsah jsou pokročilejší, odborníci upozorňují, že všeobecná dostupnost chytrých telefonů s kamerou, otevřených internetových skupin a aplikací pro posílání zpráv usnadňují sdílení citlivých fotografií i informací a slouží jako živná půda pro internetové predátory.



Jak je možné, že miliony dětí mladších 13 let mají přístup na sociální sítě, ačkoliv by jej podle jejich pravidel mít neměly, byla další z hlavních otázek senátorů. Dětem za současných podmínek stačí při zakládání profilu na sociální síti o svém věku jednoduše lhát. Deník NYT loni v listopadu přítomnost dětí na sítích Mety popsal jako "veřejné tajemství"; firma podle deníku od roku 2019 věděla o nejméně 1,1 milionu uživatelů Instagramu mladších 13 let, ale zrušila jen zlomek těchto profilů.



Nejen Zuckerberg, ale také majitel X Elon Musk se už v minulosti střetl s firmou , která na zařízeních s operačním systémem iOS provozuje obchod s aplikacemi App Store. Podle Zuckerberga by mělo být povinností Applu požadovat při stahování aplikací sociálních sítí ověření věku.



"Tři ze čtyř rodičů požadují ověření věku při stahování. Čtyři z pěti rodičů chtějí, aby jejich teenageři potřebovali souhlas rodičů, pokud chtějí aplikaci stáhnout. My toto podporujeme," uvedl včera Zuckerberg s odvoláním na data své společnosti. Zuckerberg podle NYT v jeden okamžik vstal a otočen k přítomným zástupcům veřejnosti prohlásil: "Je mi líto, čím vším jste museli projit. Nikdo by neměl muset prožít to, co prožily vaše rodiny."



V projevech šéfů jednotlivých firem byly znatelné rozdíly: Zuckerberg vypovídal včera v americkém Senátu už poosmé a zkušený je rovněž šéf TikToku Chew, naopak Yaccarinová nebo Citron působili podle novinářů nejistě a na některé dotazy senátorů odpovídali s obtížemi.