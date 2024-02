Clarida: Příliš pomalé snižování sazeb se dá rychle napravit, dolů půjdou zřejmě v červnu

Fed by mohl vysokou tvorbu pracovních míst v americké ekonomice vnímat poněkud negativně, protože se snaží dosáhnout hladkého přistání. Celkově by ale poslední čísla z amerického trhu práce neměla být přeceňována i z toho důvodu, že leden bývá v některých ohledech výjimečným měsícem. Pro CNBC to uvedl Richard Clarida, který působí jako poradce pro investiční společnost PIMCO. Jak vidí další vývoj v ekonomice a nastavení monetární politiky?



Na CNBC poukázali na to, že dříve Fed hovořil o nutnosti zvýšit nezaměstnanost. Podle jeho tehdejšího pohledu byl totiž takový vývoj nutný na snížení inflačních tlaků. Nyní však dochází k posunu a vývoj na trhu práce je kvůli klesající inflaci hodnocen z více stran. Clarida k tomu připomněl, že šéf americké centrální banky Jay Powell ve svém posledním projevu řekl, že Fed vítá silný trh práce. To může indikovat víru, že snížení inflace lze nyní dosáhnout bez ochlazení pracovního trhu. K tomu ekonom dodal, že cílem Fedu je jak zaměstnanost, tak inflace ve výši 2 %.



Clarida poukázal i na fakt, že Powell ve svém projevu hovořil o tom, že on sám vidí pokles sazeb v březnu jako příliš brzký. Clarida s tímto pohledem souhlasí, do té doby podle něj nepřijde z ekonomiky zase tolik dat, aby mohlo být učiněno takové rozhodnutí. Pozoruhodná je podle něj jednota, se kterou doposud jednalo vedení Fedu. On sám pak považuje za rozumné snížit poprvé sazby v měsíci červnu. I s ohledem na to, kolik informací bude do té doby k dispozici.



Fed už podle ekonoma každopádně skončil se zvedáním sazeb a najevo to dává i jeho vedení. Clarida se domnívá, že celkem půjdou sazby letos dolů třikrát a jak bylo uvedeno, tento proces by měl začít v červnu. Následující graf ukazuje predikce . Podle nich sazby klesnou v květnu a celkově půjdou letos dolů pětkrát:





Zdroj: X



Clarida se neobává toho, že by Fed se snižováním sazeb příliš váhal. Pokud by se totiž ukázalo, že ekonomika rychle zpomaluje a zároveň by dál klesala inflace, centrální banka „může jednat rychleji“. Pokrok ve snižování inflace je podle něj zatím pozoruhodný, ale doposud byl koncentrován zejména v oblasti zboží. A je nutné, aby dezinflační tlaky měly větší základnu a byly znatelné i ve službách.



Zdroj: CNBC