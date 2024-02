Proč snižovat sazby, když růst je silný?

Zakladatel společnosti Roger Altman na začátku rozhovoru pro CNBC hovořil o tom, jak se v posledních letech konsenzus mýlil ohledně hlavních ekonomických témat. Většina ekonomů tak ve své době hovořila o přechodné inflaci, která ale stále nepřecházela. Pak byl tento názor úplně opuštěn, centrální banka se vydala cestou prudkého monetárního utažení. A nyní se zase zdá, že inflace byla skutečně přechodné povahy a monetární politika na její pokles nemá zase takový vliv.



Podobně se konsenzus mýlil ohledně ekonomické aktivity, protože před rokem se houfně hovořilo o blížící se recesi, ale data ukazují naopak na relativně silnou ekonomiku. A pro rok 2024 se očekává sice zpomalující růst, ale ne pokles. Altman pak vidí velký omyl i u predikcí vývoje v Číně. U ní se podle něj ještě před pár lety hovořilo o „nezastavitelném obrovi“, nyní se zase tvrdí, že ji potáhne dolů demografický vývoj a vláda, která silně intervenuje v celé ekonomice.



Ekonom tedy míní, že podobné chyby v predikcích by měly vzbuzovat pokoru a ukazovat, jak nejistý je další vývoj. Altman pak upřesnil, že Fed podle něj udělal správnou věc, když začal ve světle pokračující vysoké inflace utahovat svou politiku. Jen si myslí, že není tak zřejmé, nakolik tato změna skutečně ovlivnila inflační vývoj. Ze zpětného pohledu se totiž zdá, že dominantní roli hrály při růstu inflace skutečně nabídkové faktory, a to samé platí nyní při jejím poklesu. Chyby v predikcích se pak podle experta zvětšují proto, že se zvyšuje složitost ekonomiky a trhů.



Bývalý prezident Fedu v Dallasu Richard Fisher na CNBC uvedl, že dříve všichni hovořili o recesi, ale politika centrální banky je velmi dobře nastavena a data přicházející z ekonomiky jsou pozitivní. Měl by nyní Fed sazby snižovat? Fisher uvedl, že inflace se sice posouvá směrem k 2 %, ale „proč jednat, když máme stále dost silný ekonomický růst?“ Sazby jsou přitom podle něj „normální, tam, kde by měly být.“



Fisher míní, že Fed má nyní velkou důvěru a nebude jednat v souladu s případnými politickými zájmy. Ekonomika je pak ve velmi dobrém stavu, což ukazuje velmi nízká nezaměstnanost kombinovaná s poklesem inflace k 2 %. Řada firem přitom stále nepropouští, jejich cílem je najít dobré nové zaměstnance. Na otázku týkající se možného vlivu umělé inteligence na trh práce pak ekonom odpověděl, že tato technologie může v některých oblastech nahradit stávající zaměstnance, ale zároveň by měla nová pracovní místa vytvářet. Vzdělávací systém ale musí „držet krok“.





