Fed nepřekvapuje, ČNB bude zajímavější. Poskytne koruně podporu?

Wall Street včera uháněla vpřed a evropské akcie se dnes snaží inspirovat. Zůstávají však značně pozadu, když 1procentní růst nizozemského AEX vyčnívá z davu a zisky dalších důležitých indexů jsou citelně menší.

Včerejší komentáře z Fedu v průběhu večera podle očekávání nepřinesly překvapivé informace, které by s trhy příliš hýbaly. Velká aukce 10letých dluhopisů dopadla dobře a zmizela z centra pozornosti. V dnešním kalendáři najdeme opět několik vystoupení bankéřů z Fedu a mezi americkými daty jen týdenní zprávu o žádostech o dávky v nezaměstnanosti. Podle nás tedy nic, co by mělo otřást aktuálním sentimentem.

Čína vyměnila šéfa dozoru nad kapitálovým trhem, ale nějaká podstatná podpora, ve kterou investoři doufali, se nedostavila. Čínský trh si nyní vybere přestávku na oslavy Nového roku.

Na dluhopisech v Evropě ani zámoří nesledujeme velké změny. Dnes dopoledne míří výnosy mírně dolů. Eurodolar lehce zaváhal a zbrzdil svůj pozvolný postup vzhůru; dnes se obchoduje u 1,0780.

Pro korunu i české dluhopisy bude dnes hlavní událostí zasedání ČNB, jehož výsledek bude znám ve 14:30. Česká národní banka stojí před dalším snížením sazeb, poté co sérii odstartovala loni v prosinci. Půjde hlavně o rozsah. Těsná většina trhu favorizuje 25 bps, menšina včetně nás čeká 50 bps. Do rozhodování určitě promluví i nová prognóza a hodnocení přelomu roku, kdy se bankéři obávali nového nastavení kontraktů a cen.

Koruna v úvodu oslabila, ale ztráty nahradila a obchoduje se vůči euru pod 24,95. Větší snížení sazeb by dalo najevo odhodlání ČNB pokračovat v nastoleném uvolňování politiky, což by jen upozornilo na kontrast s pomalejším postupem ECB či Fedu. Naopak určitou oporu by domácí měně mohlo poskytnout rozhodnutí či komentář naznačující, že se ČNB podobně jako její západní protějšky kloní k pomalejšímu snižování sazeb.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:55 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9461 -0.0433 25.0102 24.9410 CZK/USD 23.1400 -0.1187 23.2045 23.1305 HUF/EUR 388.0229 -0.0051 388.7818 387.7089 PLN/EUR 4.3459 0.0664 4.3474 4.3386

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7404 0.0755 7.7475 7.7325 JPY/EUR 160.3785 0.5676 160.4952 160.1660 JPY/USD 148.7720 0.4917 148.8500 148.6520

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8537 0.0703 0.8542 0.8529 CHF/EUR 0.9410 -0.1076 0.9426 0.9403 NOK/EUR 11.4371 0.3118 11.4414 11.3940 SEK/EUR 11.2779 -0.0630 11.3027 11.2707 USD/EUR 1.0780 0.0755 1.0789 1.0769

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5366 0.1989 1.5373 1.5310 CAD/USD 1.3465 0.0212 1.3470 1.3448