Drobní investoři se už téměř rok stahují z evropských realitních fondů

Drobní investoři se už téměř rok stahují z realitních fondů v Evropě, měsíčně z nich vyberou kolem jedné miliardy eur (asi 25 miliard Kč). S odkazem na záznamy společnosti Morningstar o tom dnes informovala agentura Bloomberg. Slabší poptávka spolu s prudkým růstem nákladů na půjčky vyvolává obavy kolem ocenění komerčních nemovitostí.



Prodej investic v realitních fondech znamená, že celková čistá hodnota aktiv, která jsou v Evropě v držení otevřených a burzovně obchodovaných nemovitostních fondů, klesla od prosince 2022 do konce loňského roku o více než deset procent na 180,7 miliardy eur (4,5 bilionu Kč). Odklon od těchto fondů přitom trvá nepřetržitě už téměř rok. Vzhledem k tomu, že skončila éra levných peněz, tyto fondy ztratily na atraktivitě.



Zatímco investoři jsou teď nervózní zejména z amerického trhu komerčních nemovitostí, obavy se tento týden přesunuly do Evropy. Dolů tak zamířily ceny dluhopisů vydaných bankovním ústavem Deutsche Pfandbriefbank a dalšími podniky, které se na realitním trhu významně angažují. Realitní fondy představují hrozbu pro finanční stabilitu, protože na trhu komerčních nemovitostí v eurozóně se podílejí ze 40 procent, varovali už loni představitelé Evropské centrální banky (ECB).



Nesoulad mezi likviditou nabízenou investorům v nemovitostních fondech a nelikvidní povahou jejich aktiv se dobře ukázal po hlasování o brexitu. Mnoho fondů v Británii muselo tehdy pozastavit obchodování a rychle prodat část majetku, protože klienti začali ve větší míře z těchto fondů vystupovat. Podobný scénář se opakoval za pandemie covidu-19, mnoho fondů od té doby skončilo.



"Mnoho otevřených fondů je pod tlakem, aby prodávaly, a uspokojily tak rostoucí požadavky na odkup podílů," napsal minulý týden analytik Oliver Salmon ze společnosti Savills.



Přesto se očekává, že se výhled trhu komerčních nemovitostí koncem letošního roku zlepší, pokud ECB začne snižovat úrokové sazby podle očekávání a pokud se potvrdí předpoklad, že ekonomika se vyhne takzvanému tvrdému přistání, tedy že se hospodářský útlum obejde bez vedlejších negativních dopadů na podniky a spotřebitele.



ECB od loňského podzimu drží základní úrokovou sazbu na 4,50 procenta, zatímco americká centrální banka (Fed) má základní úrok v pásmu 5,25 až 5,50 procenta. Sazby jsou tak nejvýše za více než 20 let.



Investoři v každém z posledních tří měsíců loňského roku prodali investice do nemovitostních fondů za více než jednu miliardu eur, ukazují data společnosti Morningstar. Němečtí investoři, kteří musejí dát vědět s ročním předstihem, že chtějí z fondu vystoupit, podle záznamů společnosti Barkow Consulting vybrali z nemovitostních fondů v posledních pěti měsících roku více než 750 milionů eur.