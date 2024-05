Stavební výroba se v březnu meziročně propadla o 8,3 pct, nejvíce za tři roky

Stavební výroba v Česku se letos v březnu meziročně propadla o 8,3 procenta, což je nejvýraznější pokles za více než tři roky. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Oslabilo pozemní i inženýrské stavitelství. Počet zahájených staveb bytů se oproti loňskému březnu snížil skoro o pětinu. Produkce ve stavebnictví poklesla i v meziměsíčním srovnání, a to o 7,8 procenta.



Loni produkce ve stavebnictví po většinu měsíců meziročně klesala, pouze ve dvou měsících stoupla. Letos v lednu stavební výroba nejprve meziročně klesla, v únoru pak stoupla, ale v březnu se opět vrátila k poklesu. Březnový pokles byl navíc největší od února 2021.



Ve srovnání s loňskem se stavební výroba v březnu snížila v pozemním stavitelství, tedy stavbách budov, o 11,1 procenta. Inženýrské stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, oslabilo mírněji, a to o 0,9 procenta. "Zatímco meziroční pokles šel plně za pozemním stavitelstvím, k tomu meziměsíčnímu přispěly více inženýrské stavby," sdělila vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.



V březnu byly letos zahájeny stavby 2706 bytů, což je ve srovnání s loňskem o 17,6 procenta méně. Pokles podle statistiků zapříčinilo snížení množství staveb bytů v rodinných domech. Počet zahájených staveb bytů v bytových domech naopak meziročně vzrostl. Dokončeno bylo 2559 bytů, meziročně o 0,2 procenta více. Zvýšil se zejména počet dokončených bytů v bytových domech.



Výrazný nárůst zaznamenal ČSÚ u hodnoty projektů se stavebními povoleními vydanými v březnu, která meziročně vzrostla o 49,1 procenta na 66 miliard korun. Za zvýšením ale stálo jen několik velkých staveb. "Tento růst zásadně ovlivnilo povolení šesti staveb s rozpočty nad miliardu korun. Po jejich odečtení by orientační hodnota klesla o sedm procent," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.