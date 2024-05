Rozbřesk: Spotřebitelé začínají (konečně!) utrácet. Korunu povzbudil silný maloobchod, vyhlíží zápis ze zasedání ČNB

Po dvou letech hlubokého útlumu začínají útraty českých domácností konečně svižně narůstat. Maloobchodní tržby v březnu výrazně překonaly odhady analytiků, když meziročně přidaly k dobru více než 6 %, oproti předešlému měsíci pak vzrostly o solidních 1,3 %. Dobrou zprávou je fakt, že se nejedná o jednorázové pozitivní ustřelení – maloobchodní tržby vzrostly za celé první čtvrtletí reálně o 1,9 %, nejvíce od poloviny roku 2021, kdy došlo k rozvolnění protipandemických opatření.



Nad očekávání rychlé oživení spotřebitelské poptávky napříč jednotlivými kategoriemi jde ruku v ruce s obnoveným růstem reálných mezd. Ty na meziroční bázi klesaly déle než dva roky, na počátku letošního roku však odhadujeme jejich relativně silný comeback, a to vlivem nízké inflace a stále solidní nominální mzdové dynamiky. S tím souvisí i vyšší spotřebitelská důvěra, která setrvale roste od začátku letošního roku. Domácnosti hodnotí daleko lépe svou současnou finanční situaci a zároveň klesají jejich obavy ze zhoršení ekonomické situace.



A to jsou vhodné podmínky, aby postupně začaly rozpouštět své vysoké úspory z posledních let. Extrémní šetřivost českých spotřebitelů je ostatně jedním z důvodů, proč jsou reálné útraty domácností tak silně utlumené. Oproti standardní 12% míře úspor si domácnosti ukládaly na konci minulého roku stranou téměř 20 %. Tyto nad-úspory se budou pozvolna rozpouštět, impuls do spotřeby domácností však nebude jedna ku jedné. Jednoduše proto, že jsou přebytečné úspory koncentrovány nerovnoměrně u nejvyšších příjmových decilů, jejichž mezní sklon ke spotřebě je typicky nižší a úspory často transformují do investic místo spotřeby.



V nejbližších měsících by měly výše zmíněné faktory dále povzbudit spotřebu domácností. Prostor pro oživení je přitom stále významný – oproti před-covidové úrovni je spotřebitelská poptávka stále nižší o více než 8 %. Dohánění tak bude během na delší trať, přičemž důležitým impulsem bude stabilizovaná inflace a po nějaký čas i nadprůměrně svižná mzdová dynamika.

Celkově platí, že právě spotřeba domácností bude v tomto roce hlavním tahounem české ekonomiky – růst HDP odhadujeme na 1,5 %, díky čemuž by se měla ekonomika ve druhém pololetí vrátit zpět na svou před-pandemickou úroveň.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se během včerejší seance posunula pod hladinu 25,00 EUR/CZK v reakci na překvapivě silná maloobchodní čísla (viz úvodník). Ta naznačila svižné oživení spotřebitelské poptávky, což může být pro ČNB další argument, proč uvolňovat měnovou politiku pozvolněji. Dnes bude zveřejněn výsledek registrované míry nezaměstnanosti za duben, z pohledu trhů však bude hrát prim zveřejnění zápisu z posledního zasedání ČNB. Očekáváme potvrzení celkově jestřábího vyznění květnového zasedání (rétorika i prognóza), na základě kterého budeme zvažovat lehkou úpravu očekávané trajektorie tuzemských sazeb směrem vzhůru (repo sazba na konci roku na 4 %).



Eurodolar

Eurodolar včera zareagoval překvapivě pozitivně na mírně horší statistiky z amerického trhu práce v podobě vyšších (nových) žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Tento údaj sice vyskočil na nejvyšší hodnotu od loňského září, ale vzhledem k tomu, že jde o týdenní číslo, bychom zatím jeho váhu nepřeceňovali.

Vcelku nudný týden by měla zakončit americká data týkající se spotřebitelské nálady v USA, která budou obsahovat i bedlivě sledovaná inflační očekávání.



Regionální Forex

Polská centrální banka včera v souladu s všeobecným očekáváním ponechala oficiální úrokové sazby beze změny na relativně vysoké úrovni 5,75 %. Komentář k rozhodnutí NBP nedoznal výraznějších změn - snad jen v tom, že vedení centrální banky uznává velmi příznivý inflační vývoj, který je podle něj daný padajícími cenami potravin a také silným zlotým (jehož vývoj je v souladu s fundamenty). NBP se i nadále drží jestřábí mantry, která odkazuje na vysokou nejistotu spojenou s fiskálními a administrativními opatřeními vlády, které mohou zvýšit ceny energií a ceny ve službách (skrze navyšování mezd ve veřejném sektoru). Výše uvedenou argumentaci zřejmě uslyšíme i na dnešní tiskové konferenci prezidenta NBP Glapinského. Ať tak či onak je současné nastavení měnové politiky NBP pro zlotý velmi příznivé.



Akcie

Hlavní zámořské trhy zakončily včerejší obchodování v plusu (S&P 500 +0,5 %, Nasdaq 100 +0,3 %, DJIA +0,8 %). Společnost Equinix reportovala výsledky za první čtvrtletí letošního roku a pozitivní překvapení ji vyneslo o 11,5 % výše. Naopak se nezadařilo společnosti Arm Holdings, akcie propadly o 2,3 %. Negativní nálada se přenesla i na konkurenční Nvidii, která propadla o 1,8 %. Ještě hůře odnesla report výsledků videoherní platforma Roblox, jejíž akcie včera oslabily o 22,1 %. Pozitivní překvapení přinesly výsledky obchodní platformy Robinhood, ta na ně reagovala poměrně vlažně a v průběhu obchodní seance se dokonce propadla do záporných hodnot, aby uzavřela 3,1 % pod středečním závěrem.