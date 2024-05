Důvěra v ekonomiku ČR se v květnu meziměsíčně mírně snížila, podle analytiků jde o jednorázový výkyv

Důvěra v českou ekonomiku v květnu po dvou měsících růstu mírně klesla. Souhrnný indikátor důvěry se v porovnání s dubnem snížil o 0,6 bodu na 96,4 bodu. Nižší byla důvěra podnikatelů i spotřebitelů. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).



Indikátor důvěry spotřebitelů se v květnu po předchozím čtyřměsíčním růstu snížil o 2,2 bodu na 101,6 bodu. Spotřebitelé jsou pesimističtí zejména v otázce budoucího vývoje hospodářské situace v Česku. "Navíc stále poměrně významně převažuje počet domácností, které hodnotí hůře svou současnou finanční situaci ve srovnání s předchozími dvanácti měsíci," uvedla Veronika Ptáčková z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Květnové snížení důvěry v ekonomiku je spíš jednorázový výkyv než začátek obratu k horšímu, shodují se analytici, které ČTK oslovila. Zároveň upozorňují na to, že důvěra, a to zejména spotřebitelská, je na vyšší úrovni než před rokem. "Dnešní čísla důvěry i přes pokles není nutné hodnotit příliš negativně. Důvěra domácností se oproti minulým rokům stále nachází na podstatně lepší úrovni a signalizuje větší ochotu utrácet. V případě průmyslu je volatilita čísel relativně běžná, a to zejména v části očekávané budoucí výroby," uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Zároveň ale upozornil na to, že i jiné ukazatele než průzkum důvěry ukazují, že se situace v průmyslu zlepšuje jen velmi zvolna.



Podíl respondentů očekávajících v příštích 12 měsících zhoršení celkové ekonomické situace v ČR se meziměsíčně výrazně zvýšil. Počet lidí hodnotících svou současnou finanční situaci hůře než v předchozích 12 měsících se naproti tomu téměř nezměnil, stejně jako počet respondentů očekávajících zlepšení vlastní finanční situace v příštích 12 měsících. Ani podíl spotřebitelů, kteří se domnívají, že současná doba není vhodná k pořizování velkých nákupů, se meziměsíčně téměř nezměnil.



Důvěra v ekonomiku mezi podnikateli se v květnu meziměsíčně snížila o 0,2 bodu na 95,4 bodu. "Za mírným zhoršením ekonomického sentimentu mezi podnikateli v květnu stojí pokles důvěry v odvětví stavebnictví a zejména v průmyslu, kde respondenti, zejména ve zpracovatelském sektoru, čelí nízké poptávce a část z nich v této souvislosti očekává v nejbližších měsících pokles tempa růstu výrobní činnosti," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.



Důvěra v ekonomiku se meziměsíčně zvýšila mezi podnikateli v odvětví obchodu o 3,7 bodu a mezi podnikateli ve vybraných službách o 1,1 bodu. Naopak ve stavebnictví proti dubnu o 1,2 bodu klesla a v průmyslu byla nižší o dva body.