Rozbřesk: O podivné dichotomii amerických měkkých a tvrdých makro-indikátorů

Jedním z výrazných rysů post-covidového období v americké ekonomice byla nepřehlédnutelná dichotomie vývoje tzv. měkkých a tvrdých makroekonomických indikátorů. Zatímco spotřebitelské či podnikatelské nálady vykazovaly a aktuálně i vykazují hodnoty, které by odpovídaly recesi či stagnaci, tak tvrdá data - zejména pak ta z trhu práce - dosud hovořila jinou řečí. Trh práce byl dosud velmi utažený a růst překvapoval velmi silnými hodnotami.



Jedním z důvodů, který nepochybně přispěl k relativnímu pesimismu spotřebitelů, resp. podnikatelů byla vysoká inflace, která je vnímaná velmi negativně a to dokonce i v momentě, kdy reálné mzdy vykazují kladné přírůstky. Velmi názorně to bylo vidět v první třetině tohoto roku, kdy americká inflace po relativně příznivém vývoji nečekaně akcelerovala a výsledkem bylo to, že se nejen spotřebitelská nálada markantně zhoršila (uvidíme co dnes odpoledne čerstvá květnová čísla), ale do pásma recese se dostal dokonce i pozorně sledovaný index podnikatelské nálady v amerických službách (ISM).



Podaří-li se tedy americkou inflaci opět umravnit a její meziměsíční přírůstky budou mít tendenci stagnovat či klesat, tak je možné, že dojde i k vylepšení spotřebitelského a podnikatelského sentimentu, přičemž tvrdá konjunkturální data nutně nemusí doznat výrazných změn. Dodejme, že náš základní scénář pro americkou ekonomiku s takovým vývojem v druhé polovině roku počítá. Přesněji řečeno na pozadí velmi zvolna klesající inflace by mělo docházet k paralelnímu ochlazování růstu, což bude primárně dáno tím, že domácnosti budou postupně do rozpouštět přebytečné úspory a investiční aktivita zpomalí v reakci na vysoké reálné úrokové sazby. To vše dohromady by pak mohlo vést k tomu, že pozorovaná dichotomie mezi “tvrdými” a “měkkými” daty postupně vymizí.





*** TRHY ***



Koruna



Koruna na začátku týdne mírně oslabuje a vrací se k úrovni 24,70 EUR/CZK. K výraznějším kurzovým posunům však v tento moment chybí impulsy. To by se mohlo změnit ve druhé polovině týdne, kdy přijdou na řadu důležitá čísla nejen z tuzemska (zpřesněný odhad HDP a jeho detailní struktura), ale také na hlavních trzích.



Eurodolar

Ačkoliv index německé podnikatelské nálady Ifo včera nedoručil tak pozitivní překvapení jako minulý týden indexy PMI, tak eurodolar mírně zpevnil. Pohyb však mohl být ovlivněn i nízkou likviditou v souvislosti se svátkem v USA.

Dnešní kalendář očekávaných událostí obsahuje sice jen data druhé kategorie, ty však nemusí být nezajímavá. Například trh by mohl reagovat na americkou spotřebitelskou náladu, pokud by došlo k překvapivému nárůstu optimismu. Trh by rovněž mohly inspirovat i detaily reportu - zejména jak spotřebitelé hodnotí trh práce.