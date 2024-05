Amerika se po přestávce vloží do hry. Evropa zatím hledá inspiraci i směr

Evropské obchodování s akciemi je dnes dopoledne smíšené a klíčové indexy se příliš neodchylují od včerejších závěrečných hodnot. Pár desetin procenta si připisuje německý DAX , zatímco třeba francouzský CAC40 je několik desetin v minusu. Nejasný směr odpovídá absenci silných impulsů i včerejší absenci amerického obchodování.

Bankéři z Fedu nás průběžně ujišťují, že se snižováním úrokových sazeb není žádný spěch a že je třeba ještě pozorovat vývoj. S takovou rétorikou naposledy přišli i Michelle Bowmanová nebo Neel Kashkari. Pro hráče na finančních trzích to neznamená žádné překvapení. Podle nás se bankéři budou držet stejných not i nadále, neboť chybějí data, která by mohla vyvolat nějakou změnu.

Dnes je na programu americká spotřebitelská důvěra za květen. Zpráva od Conference Board letos ukazuje průběžné zhoršování sentimentu, které by mělo podle odhadů ještě pokračovat. Z pohledu investorů ochlazování sentimentu není na škodu, ale efekt tohoto reportu na obchodování bývá velmi skromný. Co se týče firemních výsledků, je dnešní kalendář prázdný.

Obchodování odpoledne ovlivní návrat Ameriky po prodlouženém víkendu. Spíše než nové zprávy bude tématem technická změna v podobě přechodu vypořádání z T+2 na T+1. Jinak se ale pozornost začne stáčet k dalším dnům, kdy nás čekají evropská a japonská inflační data, americké HDP nebo osobní příjmy a výdaje, v rámci kterých rovněž vyjde sledovaná cenová statistika. Ani tato data nepatří k těm úplně nejdůležitějším, ovšem při absenci jiných témat si pozornost získají.

Americké akciové futures zatím mírně rostou, dluhopisové výnosy mají tendenci lehce klesat a eurodolar se drží výš, aktuálně na 1,0875. Zatímco zlato koriguje včerejší nárůst, na ropě Brent dnes nesledujeme velký pohyb.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:00 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7084 0.0788 24.7084 24.6455 CZK/USD 22.7280 -0.0462 22.7325 22.6780 HUF/EUR 384.6171 -0.0247 384.9467 384.0866 PLN/EUR 4.2591 -0.0153 4.2636 4.2522

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8787 0.1706 7.8859 7.8644 JPY/EUR 170.5200 0.1048 170.7372 170.4990 JPY/USD 156.8725 -0.0041 156.9545 156.7910

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8513 0.1058 0.8518 0.8502 CHF/EUR 0.9914 -0.0947 0.9928 0.9903 NOK/EUR 11.4142 0.1611 11.4231 11.3836 SEK/EUR 11.4856 -0.3531 11.5335 11.4763 USD/EUR 1.0870 0.1077 1.0881 1.0867

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5017 -0.0732 1.5029 1.4984 CAD/USD 1.3630 -0.0513 1.3631 1.3621