Bloomberg: Saúdská Arábie plánuje spustit sekundární nabídku akcií firmy Aramco

Saúdská Arábie se chystá v neděli formálně spustit sekundární nabídku akcií svého ropného gigantu Aramco. Nabídka by mohla vynést více než deset miliard USD (229,4 miliardy Kč), a zařadit se tak mezi největší tohoto druhu za několik let. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.



Vláda plánuje spustit tzv. bookbuilding, tedy proces, kdy manažer emise sbírá cenové nabídky a na základě poptávky stanoví konečnou cenu akcií a přidělení akcií investorům. Objednávky bude přijímat do příštího čtvrtka. Transakce už podle zdrojů agentury vzbudila neformální zájem investorů z Blízkého východu a Evropy.



Nabídka bude pravděpodobně oceněna se slevou až deset procent ze současné ceny na trhu, i když se může snížit na základě poptávky investorů, dodal jeden zdroj. To je v souladu se sekundární nabídkou společností Saudi Telecom a Tadawul Group Holding, která provozuje burzu cenných papírů v zemi.



Konečné rozhodnutí o době nabídky zatím ještě nepadlo. Podmínky transakce, včetně její velikosti, se tak mohou ještě změnit, dodaly zdroje.



Informace o nabídce přicházejí poté, co cena akcií firmy Aramco klesla nejníže za více než rok. Zahájení nabídky se bude shodovat se setkáním skupiny OPEC+, na kterém se bude jednat o politice těžby ropy na další měsíce. Většina analytiků očekává, že skupina zahrnující Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem zachová současné omezení dodávek. To by udrželo produkci Saúdské Arábie blízko nejnižší úrovně za poslední zhruba tři roky.



Sekundární nabídka akcií přichází téměř pět let poté, co Saúdská Arábie získala z primární nabídky akcií firmy zhruba 30 miliard USD. Ta se tak stala největším prodejem akcií na světě. Akcie od svého uvedení na burzu poklesly o 4 %.





Výnos s prodeje pomůže investovat velké iniciativy spojené s transformací saúdskoarabské ekonomiky. Program transformace korunního prince Muhammada bin Salmána zahrnuje rozvoj umělé inteligence, sportu, cestovního ruchu či ambiciózní projekt na vybudování futuristického města a ekonomické zóny na severozápadě země, u pobřeží Rudého moře, nazvaný Neom.



Saúdská Arábie vlastní ve firmě Aramco podíl 82 procent. Hodnota firmy činí zhruba 1,9 bilionu USD. Ceny ropy jsou ale nyní pod úrovní, kterou vláda potřebuje k vyrovnání rozpočtu, a země také zaostává za svým cílem přilákat více než 100 miliard USD přímých zahraničních investic ročně. Podle Mezinárodní měnového fondu (MMF) vláda potřebuje, aby se cena ropy pohybovala kolem 100 USD za barel, aby mohla zaplatit své výdajové plány. Cena ropy Brent se v současnosti pohybuje kolem 85 USD za barel, příští rok má klesnout na 79 USD a v následujícím roce pak na 75 USD za barel, odhadla agentura Bloomberg.



Těžbu firmy Aramco pak omezují restrikce dohodnuté OPEC+. Saúdská Arábie, která je faktickým vůdcem ropného kartelu OPEC, se tak snaží oživit trh a zvýšit ceny. Firma má kvůli tomu velké nevyužité těžební kapacity a vláda jí na počátku roku nařídila zastavit další rozšiřování kapacit.



V této situaci a v době otázek týkajících se změny klimatu a budoucnosti fosilních paliv bude nabídka testovat chuť globálních investorů. Při primární nabídce akcií se firma spoléhala především na místní investory, kteří čelili tlaku vlády, aby transakci podpořili, protože většina zahraničních správců aktiv měla námitky proti ocenění. Velkým lákadlem může být masivní výplata dividend, ale akcie firmy jsou drahé, když poměr jejich ceny k zisku je téměř o 50 procent vyšší než u americké Mobil a dvojnásobný ve srovnání s firmou .



Nabídka také přichází v době oživení saúdskoarabského trhu s prodejem nových akcií. V posledních týdnech investoři vložili do objednávek čtyř transakcí celkem 176 miliard USD. To je více než činily objednávky na primární nabídku akcií firmy Aramco. Hlavní index saúdskoarabské burzy poprvé od pandemie zaostává za protějšky z rozvíjejících se trhů. Ze svého březnového maxima klesl již o téměř osm procent, částečně kvůli investorům, kteří si drží hotovost, aby mohli investovat do nabídek.

