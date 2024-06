Rosenberg: Volcker zkrotil inflaci, ale ne ceny

Jeffrey Gundlach se domnívá, že recesi v americké ekonomice brání dřívější vysoký růst peněžní nabídky, vidí ale zároveň známky určitého ochlazování, viz první část rozhovoru pro Rosenberg Research. V části druhé s Rosenbergem mimo jiné diskutoval o dalším vývoji inflace a ekonomické aktivitě.



Gundlach poukázal na to, že v americké ekonomice nyní existují velké rozdíly v chování cen v různých sektorech a oblastech. Příkladem mohou být ceny ojetých vozů na straně jedné a ceny pojištění automobilů. Ve druhém případě totiž dochází ke znatelnému růstu, ale ceny ojetin klesají o 25 %. Různé domácnosti tak čelí různým inflačním tlakům v závislosti na tom, jaký je jejich spotřební koš.



Investor poté přešel ke svému pohledu na investice. Obecně se domnívá, že je nyní lepší se vyhýbat „nižším částem kapitálové struktury“, tedy například korporátním dluhopisům s horším ratingem. Podle experta totiž dochází ke znatelnému růstu rizikových spreadů a „existuje řada signálů blížící se recese“. K tomu dodal, že předchozí vysoký růst peněžní nabídky měl snad jen jediný pozitivní přínos, a tím byla jasná demonstrace nesmyslnosti takzvané Moderní monetární teorie. MMT podle investora v podstatě tvrdí, že lze do ekonomiky pustit velký objem peněz bez toho, aby docházelo ke zvyšování inflačních tlaků. Předchozí růst peněžní nabídky ale skončil vysokou inflací, a to podle Gundlacha dokazuje, že tato teze je mylná.



Rosenberg k uvedenému dodal, že americká ekonomika si v minulosti prošla řadou šoků, po nichž přišlo zvednutí inflace. A pak trvalo určitou dobu, než se situace uklidnila. Nyní Rosenberg pozoruje, že u „cyklických“ položek dochází k poklesu cen, opak platí u těch, které jsou svou povahou málo flexibilní. Lidé přitom běžně dělají tu chybu, že zaměňují inflaci za cenovou hladinu. Inflace je ale tempo změny cen a její pokles neznamená pokles cen. K tomu Rosenberg připomněl, že Paul Volcker je známý jako ten, kdo zkrotil prudkou inflaci sedmdesátých let. „Není ale známý jako ten, kdo zkrotil ceny.“



Během období, kdy Volcker stál v čele americké centrální banky, vzrostly podle Rosenberga ceny o 40 %. Dokázal však utaženou monetární politikou postupně snížit jejich roční růst. Mezi inflační tlaky v současné ekonomice pak lze podle ekonoma počítat deglobalizaci či změny v energetice, ale další vývoj inflace jasný není. Gundlach k tomu dodal, že podle něj v kratším období nemusí být problémem ani tak inflace, jako ekonomický útlum. Obavy má ale z toho, že Fed se vrátí ke starému způsobu uvažování a jednání. Tedy k mohutné monetární stimulaci. Podle investora na to mohou ukazovat i slova šéfa Fedu Jaye Powella, který hovořil o nutnosti snižování rozvahy Fedu tak, aby mohla být opět zvýšena v případě potřeby.



Zdroj: Youtube, Rosenberg Research