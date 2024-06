Rozbřesk: Mizerná nálada v americkém průmyslu rozšířila sérii slabých dat

Pomalu už to přestává být náhoda. Jedno slabší americké číslo střídá druhé a trvá to pěkných pár seancí v řadě. Naposledy včera touto řečí promluvil index podnikatelské nálady v americkém průmyslu (ISM), který se nedokázal odrazit z pásma resece výše.



Minulý týden jsme na tomto místě psali o tom, že podezřelá divergence mezi relativně dobrými tvrdými daty a nepříznivě se vyvíjejícími se měkkými čísly musí dříve či později narovnat. Jaká je po pár seancích realita? Zatímco tvrdá data zaznamenala očekávané zhoršení (řeč je především o dubnových spotřebitelských výdajích), tak měkká čísla zůstala slabá, ne-li ještě slabší. V takové situaci ani nepřekvapí, že náš běžící odhad amerického HDP pro druhý kvartál zpomalil na tempo 0,9 % mezikvartálně anualizovaně (viz Stopaře zde: https://macrosmart.shinyapps.io/ft_mfbvar/ ).



Dnes odpoledne nás čeká další dávka amerických dat, která bychom mohli označit za měkká i tvrdá. Jde o tzv. JOLTS report, který sleduje obrat na americkém trhu práce. Mimo jiné monitoruje i dva velmi důležité ukazatele - jednak počty otevřených pracovních pozic a jednak míru, kterou zaměstnanci dobrovolně opouštějí své pozice na americkém trhu. Zatímco první indikátor je velmi oblíbený uvnitř Fedu jakožto ukazatel utaženosti trhu práce (zejména pokud počet volných pozic podělíme počtem nezaměstnaných), tak druhé číslo je výborná vysvětlující proměnná pro vývoj míry nezaměstnanosti v nejbližších měsících (aneb zaměstnanci se při vyšší míře dobrovolné fluktuace cítí silnější v kramflecích, což svědčí o silném trhu práce).



Dodejme, že Fed a v zásadě i trh aktuálně stále sází na měkké přistání ekonomiky a tudíž i postupný návrat trhu práce do rovnováhy. Jinými slovy tak nějak se počítá s tím, že oba výše uvedené indikátory se budou v čase zhoršovat. To je i narativ pro dnešní odpoledne, kdy se očekává pokles čísel v rámci JOLTS reportu. Mělo by však jít o propad přiměřený, nikoliv skokový. Ten by totiž mohl začít zpochybňovat příběh o hladkém přistání.







*** TRHY ***



Koruna

Koruna na začátku týdne zacouvala zpět pod hranici 24,70 EUR/CZK a s napětím vyhlíží dnešní výsledek mezd za první čtvrtletí. Odhadujeme zvolnění meziroční nominální dynamiky z 6,3 % na 6,1 %, zatímco ČNB počítá s mírným zrychlením na 6,4 %. Vzhledem ke zkrocení inflace se tak po více než dvou letech dostane růst reálných mezd do černých čísel.



Pokud se náš odhad ukáže blíže realitě, trh může začít pochybovat o potřebě natolik přísné trajektorie sazeb, jakou ukazuje jarní prognóza (4,4 % na konci roku). To by se české měně nemuselo líbit a riziko tak vidíme ve směru slabší koruny. Připomeňme, že právě razantní revize výhledu na letošní mzdy (z 5,8 % na 7,2 %) byl jedním z hlavních důvodů, proč ČNB v jarní prognóze vyrukovala s takto jestřábím výhledem na úrokové sazby.





Eurodolar

Další slabé americké makro číslo v podobě indexu ISM z průmyslu (viz úvodník) katapultovalo eurodolar až nad hranici 1,09. Špatné bylo nejen celkové číslo (48,7 bodu), ale varovný je i květnový propad sub-indexu nových objednávek.

Dnes odpoledne bude eurodolar konfrontován s dalšími důležitými americkými daty (nové objednávky alias investice a JOLTS report). Zdá se, že momentum je nyní na straně eura a tak jakékoliv zklamání může vyvolat další pokles dolarových sazeb a tlak na růst eurodolaru.