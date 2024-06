ECB je událostí dne, ale pro trhy až tak podstatná není

Dnešnímu kalendáři vévodí zasedání ECB. Banka se chystá k jednomu z důležitých zlomů ve své politice, když pravděpodobně sníží úrokové sazby po období stability trvajícím od loňského září. Krok by to měl být standardní, tedy 25 bps, čímž by se hlavní sazba dostala na 4,25 a depozitní na 3,75 procenta. Dvě poznámky k tomu:

Je velkou otázkou, zda by se Evropská centrální banka dnes odhodlala ke snížení sazeb, pokud by to bankéři předem nehlásili a nepřipravili trhy takřka na hotovou věc.

Teď už těžko mohou couvnout. Poslední zprávy z ekonomiky ale hovoří proti rychlému uvolňování politiky, a to vzhledem k silnější reálné aktivitě i překvapivě vyšší inflaci. Podle nás tak sice sazby klesnou, ale zároveň bude zdůrazněno, že nejde o začátek pravidelného cyklu. Další kroky budou tak jako dosud navázány na aktuální situaci na nově přicházející informace. Podle nás bude následovat přestávka trvající několik měsíců.

ECB sice poutá hodně pozornosti, ale její dopad na obchodování ve výsledku může být velice skromný. Samozřejmě se můžeme dočkat překvapení v komunikaci či prognóze, ale na trzích se hraje jiná hra. Znovu je tu podpora v podobě očekávání, že se blíží snížení sazeb Fedu. A do toho se obnovil pozitivní efekt tématu umělé inteligence. Sleduje se cesta Nvidie do čela největších obchodovaných firem při spekulaci na větší poptávku po zítřejším štěpení akcií.

Evropské akcie dnes navazují na včerejší skvělý výkon Wall Street také pěkným růstem, když mezi hlavními indexy patří k nejlepším DAX rostoucí zprvu o více než procento, byť postupně zisky snižující. Dluhopisové výnosy včera nakonec citelně klesly, načež tento pohyb dnes dopoledne lehce korigují. Krátkodobý trend dolů však narušen není. Eurodolar se houpe kolem 1,0880, aktuálně mírně dolů. Ropa nachází pevnější půdu pod nohama a dnes přidává asi 0,8 procenta.

Koruna drží většinu včerejších zisků a obchoduje se na 24,63 za euro. Lepší než očekávaný výkon domácího průmyslu a vyšší přebytek zahraničního obchodu hrají koruně do karet, ale jejich efekt zatím vidět není.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:38 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6307 0.0401 24.6534 24.6125 CZK/USD 22.6455 -0.0088 22.6655 22.6000 HUF/EUR 391.7555 0.3024 392.0400 390.1171 PLN/EUR 4.3034 0.2952 4.3049 4.2922

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8788 -0.0049 7.8947 7.8771 JPY/EUR 169.7770 0.0775 170.0690 169.2153 JPY/USD 156.0900 0.0244 156.3800 155.3710

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8508 0.0859 0.8512 0.8499 CHF/EUR 0.9693 -0.2152 0.9713 0.9690 NOK/EUR 11.5049 0.0773 11.5139 11.4788 SEK/EUR 11.2990 -0.0584 11.3038 11.2697 USD/EUR 1.0877 0.0607 1.0896 1.0870

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5044 0.0133 1.5053 1.4964 CAD/USD 1.3691 -0.0175 1.3700 1.3666