První snížení sazeb možná až v listopadu, což přineslo negativní reakci trhu

Závěrečná obchodní seance v 23. týdnu znamenala minimální změny na indexech a současně před trhem byl doručen report z amerického trhu práce za měsíc květen.Zaměstnanost se oproti předchozímu měsíci zvedla na 272 tisíc, kdežto očekávání bylo postaveno o téměř 100 tisíc méně. Znepokojující pro trhy byl zajisté meziměsíční růst mezd o 0,4 %, což překonalo konsensus i předešlý údaj. Všechny tyto data nedávají moc důvodů americké centrální bance k brzkému startu snižování sazeb , snad jen údaj o vyšší nezaměstnanosti , která byla 4,0 % vs 3,9 % odhad, který by mohl sloužit jako opěrný bod pro centrální bankéře.V průběhu obchodování dokonce vyšel aktualizovaný náhled na první „cut“ od , jenž jej analytici posunuli z července na listopad.Gamestop se propadl cca. o 40 % a to po nečekaném reportu výsledků za předchozí čtvrtletí, které ovšem nebylo tou hlavní zprávou dne. Čistý zisk na akcii byl oproti analytickým odhadům slabší o 33 %, a to vše při tržbách, které rovněž zaostaly za konsensem trhu. Ovšem ránou pro investory je navýšení kapitálu o 75M akcií.Dnešek je poslední seancí na delší dobu, kdy se akcie obchodují nad hodnotou 1000 USD . Po trhu investory totiž čeká dlouho dopředu avizovaný stock split 10 for 1, tedy 10 akcií za 1 v současnosti vlastněnou. Cena akcie bude tedy 10násobně nižší, nicméně v tomto případě se jedná pouze o účetní operaci, a to vzhledem k tomu, že investor bude mít na svém účtu 10krát více akcií. Tento krok bude ovšem prvním, který může vést v budoucnu k zařazení akcie do indexu Dow Jones Industrial Average a určitě bude nyní společnost atraktivnější a snáze dosažitelná pro běžného retailového investora, NVDA -0,09 %.EUR/CZK 24,63, USD/CZK 22,80, EUR/USD 1,0801, WTI 75,23 USD/barel, Brent 79,36 USD/barel, Troyská unce zlata 2.293 USD