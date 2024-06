BoJ mluví o vyšších sazbách a podstatném zmenšení QE, ale jenu to nestačí

Dnes ráno rozhodovala japonská centrální banka o nastavení měnové politiky a podle očekávání úrokové sazby nezměnila. Nezměnila ani nastavení nákupů aktiv (QE). Na tiskové konferenci pak zazněly zajímavé informace. Guvernér Ueda mluvil o možném zvýšení sazeb v červenci v závislosti na nových datech, to znamená v případě nárůstu inflace v souladu s výhledem. Zároveň má v červenci BoJ rozhodnout o nákupech aktiv, především dluhopisů, na další jeden až dva roky. Ueda říká, že BoJ chce s omezením QE postupovat opatrně, ale zároveň dodává, že červencové omezení má být podstatné.



Ačkoli tržní konsensus s úpravou politiky nepočítal, obchodníci na ni nejspíš částečně sázeli, protože první reakce byla na jenu negativní, zatímco dluhopisové výnosy klesly. Následný komentář dávající šanci na utažení politiky vede ke korekci a výnosy dluhopisů prvotní pokles prakticky smazaly. Jen však zůstává vůči dolaru stále asi o půl procenta slabší na 157,70.

Samotné prohlášení guvernéra Uedy je podle nás na jeho poměry poměrně odvážné, neboť jasně mluví o růstu sazeb a podstatném omezení QE v konkrétním horizontu. Stále jde o podmíněnou akci s ohledem na inflaci. Ta by se měla podle odhadů za květen zvednout na 2,9 procenta, ovšem jádrová má naopak klesnout na 2,2 pct. Navíc čísla z Tokia (poměrně silná indikace) byla v případě jádrové inflace nižší. Inflační data, jež vyjdou později v červnu, tak budou pro jen hodně důležitá. Přesto se podle nás podpora pro japonskou měnu postupně buduje a vývoj cen a měnové politiky by měl odrazovat od spekulací proti jenu, které se na kurzu dosud letos hodně projevovaly. Stejně jako u jiných centrálních bank se však změny v politice BoJ protahují.

Co se týče hlavních akciových trhů, Evropa navazuje na včerejší propad opět s Francií (CAC40 -1,5 pct) na předních pozicích. Americké futures zatím ztrácejí jen lehce. Dluhopisům se daří růst na cenách, a to tentokrát včetně francouzských. Euro ovšem pod tlakem zůstává a vůči dolaru slábne těsně k 1,0700. Do hry nevstupují nová témata. V kalendáři najdeme především několik komentářů z Fedu, které doplní americká spotřebitelská důvěra. Předběžné údaje Michiganské university odhalí i inflační očekávání spotřebitelů.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:05 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7347 0.1225 24.7505 24.6869 CZK/USD 23.1455 0.6064 23.1480 23.0100 HUF/EUR 397.4032 0.1981 397.8400 396.4466 PLN/EUR 4.3580 0.2283 4.3601 4.3423

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7540 -0.4356 7.7954 7.7532 JPY/EUR 168.2500 -0.2108 169.8010 168.2276 JPY/USD 157.4250 0.2643 158.2585 157.3460

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8405 -0.1319 0.8424 0.8401 CHF/EUR 0.9535 -0.6565 0.9607 0.9528 NOK/EUR 11.4202 -0.1530 11.4555 11.4200 SEK/EUR 11.2580 0.0587 11.2863 11.2199 USD/EUR 1.0688 -0.4800 1.0745 1.0685

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5124 0.3483 1.5129 1.5055 CAD/USD 1.3760 0.1364 1.3762 1.3734