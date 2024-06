Rozbřesk: Proč Euro 2024 německé ekonomice nepomůže?

Německá ekonomika dostává v posledních měsících často nálepku “nemocného muže” Evropy. I když toto přirovnání není vždy férové a nebere v potaz vyšší cykličnost německého hospodářství a zejména o poznání utaženější rozpočtovou politiku. Podle odhadů MMF v roce 2023 hospodařilo Německo s deficitem 2,3 % HDP, zatímco eurozóna s deficitem okolo 3,5 % HDP a Spojené státy s deficitem přes 8 % HDP. I tak má Německo, při pohledu na pomalé tempo růstu produktivity v klíčových exportních odvětvích a slabé útraty spotřebitelů, problém. Zvládne na tom něco změnit startující mistrovství Evropy ve fotbale? Pravděpodobně ne.



Minulé zkušenosti naznačují, že investiční boom spojený s pořádáním velkých sportovních akcí musí být dostatečně velký, dobře načasovaný a správně zaměřený. V případě Německa bohužel neplatí ani jedna z podmínek. Němci investovali v přípravě na mistrovství Evropy relativně málo (podle Deutsche Bank 250 mil. EUR - cca 0,01 % HDP), a to do obnovy stávajících stadionů. Pro porovnání Polsko před pořádáním mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012 zvládlo proinvestovat jen do veřejné infrastruktury kolem 10 miliard euro (dopady na turistický ruch jsou zpravidla u čistě evropských akcí relativně marginální).



Navíc Polsko se připravovalo na ME ve velmi “vhodnou” chvíli (správné načasování), kdy se zbytek Evropy potýkal s finanční krizí a silné domácí investice pomohly Polákům vykompenzovat slabou zahraniční poptávku danou úspornými rozpočtovými opatřeními napříč celou Evropou. Dnešní “inflační prostředí” je při srovnání s tehdejší “deflační krizí” značně rozdílné.

A za třetí, pořadatelství sportovních akcí má výraznější pozitivní přesahy do zbytku ekonomiky, pokud jsou investice podobně jako v Polsku orientovány na základní infrastrukturu (dálnice, železnice). To je zpravidla možné v méně rozvinutých a “levných” ekonomikách, které jsou uprostřed procesu konvergence (“dohánění” úrovně produktivity) a právě výraznější “základní investice” pak dokáží tempo “dohánění” urychlit.



Německo je ve zcela jiné pozici. Je to stabilní, bohatá a relativně drahá ekonomika. Základní investice by k růstu produktivity nepomohly, a to i kdyby se Německo rozhodlo na Euro 2024 připravit ve “velkém stylu”. Cesta k německému růstu musí vést jinudy - skrze inovace v klíčových odvětvích s vysokou přidanou hodnotou (high tech, mid tech). To se v posledních letech nedaří a Německo navíc kvůli dražším energiím a globálním obchodním střetům vyklízí pole v některých tradičních odvětvích (automotive). A na tom ani pořadatelství mistrovství Evropy nic nezmůže. Snad jen v případě “domácího vítězství” může nalít do krve trochu potřebného optimismu.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se v uplynulém týdnu dostala pod lehký tlak kvůli ztrátám eura (po evropských volbách), poklesu inflace a také v reakci na relativně holubičí vystoupení guvernéra (naznačil možnost dalšího poklesu sazeb o 50bps).

Dnes očekáváme další lehké zrychlení cen průmyslových výrobců (1,5 % y/y) dané odezníváním meziroční deflace v energeticky náročných výrobách. Z pohledu dalšího vývoje spotřebitelské inflace ale možná nakonec budou důležitější výsledky cen zemědělských výrobců a potravinářského průmyslu, které mohou naznačit další směr vývoje cen volatilních potravin.

Nehledě na domácí statistiky bude však pro korunu vzhledem k posledním pohybům na eurodolaru složité hledat pevnější půdu pod nohama.



Eurodolar

Riziková prémie u francouzských vládních dluhopisů se vyšplhala na nejvyšší hodnoty od roku 2017, což se nutně muselo negativně podepsat na kurzu eurodolaru. Předčasné parlamentní volby ve Francii budou zřejmě nějaký čas euro trápit, přičemž bude zapotřebí sledovat, zda se nešíří nákaza i na další trhy dluhopisů v eurozóně (zejména na italské vládní dluhopisy). Chování trhů dluhopisů v eurozóně a jejich dopad na euro může být na začátku týdne viditelnější v situaci, kdy absentují důležitá makro-data.



Akcie

V pátek se částečně dařilo pouze vybraným zástupcům komunikačních služeb (Netflix) a technologií. Ostře sledované akcie Nvidia dokázaly opět posílit na nový rekord, dařilo se rovněž akciím Broadcomm – oba tituly spojují to nejlepší z aktuální horečky AI a investoři mají o jejich akcie nadále silný zájem. Po povzbudivých výsledcích posílily akcie firmy Adobe o +14,5 %. Nedařilo se naopak akciím Apple a Amazon. Z velké 6 pak malý nárůst uhájily akcie Alphabet a Microsoft. Akcie Tesly na svůj předchozí růst nenavázaly a v pátek nabraly jižní směr. Na 52týdenních minimech se obchodovaly akcie producenta lithia Albemarle. Wall Street závěr: Dow Jones -0,15 %; S&P 500 -0,04 %; Nasdaq Composite +0,12 %.