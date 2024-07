Francouzské trhy se odráží ode dna, investoři sází na dohodu proti Le Penové

Francouzské trhy se dnes odrazily ode dna poté, co strana Národní sjednocení Marine Le Penové zvítězila s menším náskokem, než naznačovaly průzkumy, což podnítilo úlevnou rally napříč národními aktivy.

Akciový index CAC 40 vzrostl o téměř 3 % s tím, jak odpůrci Le Penové začali vymýšlet strategii, jak udržet nepustit krajní pravici k moci. Desetileté státní dluhopisy otevřely výše, čímž se spread oproti desetiletým německým cenným papírům zúžil o celých sedm bazických bodů. Snížilů tak nárůst spreadu o více než 30 bazických bodů z posledních dvou týdnů.

Euro si polepšilo a stouplo až o 0,6 % na 1,0776 USD, i když stále zůstává o 0,5 % slabší, než kde bylo předtím, než prezident Emmanuel Macron na začátku června vyhlásil předčasné hlasování. Úvěrové riziko v regionu prudce pokleslo.

V nedělním prvním kole hlasování dominovala Le Penova strana. Macronova centristická aliance a levicová Nová lidová fronta však nyní zvažují, zda stáhnout kandidáty z druhého kola, aby krajně pravicovému Národnímu shromáždění zabránily 7. července získat absolutní většinu.

"Levicové strany naznačily, že stáhnou kandidáty, kteří se v 1. kole umístili na třetím místě, aby se vyhnuly rozdělení hlasů příští víkend," uvedla Jane Foleyová, vedoucí oddělení FX strategie ve společnosti Rabobank. "To by mělo omezit schopnost krajní pravice získat v parlamentu absolutní většinu. To dnes ráno přináší určitou úlevu, i když vzhledem k vysoké nejistotě budou trhy pravděpodobně i nadále opatrné," dodala.

Investoři se obávají, že strana Le Penové bude provádět expanzivní fiskální politiku. Rozpočtový deficit Francie, který se letos předpokládá ve výši 5,3 %, již nyní značně překračuje hranici 3 % HDP, kterou povolují pravidla Evropské unie a podle Mezinárodního měnového fondu se očekává, že její celkový dluh v roce 2024 vzroste na 112 % výkonu ekonomiky.

"I když očekáváme určité úlevné zúžení spreadů francouzských a německých výnosů, stále je před námi nejistota," uvedla Evelyne Gomez- Liechtiová, stratég společnosti Mizuho. "Naše analýza naznačuje, že jakékoli výraznější zúžení bude vzhledem ke znepokojivé dynamice udržitelnosti dluhu nestabilní."

Podle údajů ministerstva vnitra získalo Le Penovo Národní shromáždění 33,2 % hlasů. Nová lidová fronta získala 28 % a Macronova koalice 20,8 %. Pokud aliance, které se formují s cílem zablokovat Le Penovou od absolutní moci, začnou vypadat důvěryhodně, francouzské trhy se pravděpodobně zotaví, uvedla Kathleen Brooksová, ředitelka výzkumu ve společnosti XTB. "Rozdělený parlament by mohl ztížit, aby se ve Francii v současném parlamentu něco udělalo, což je přesně to, co by si trhy přály," uvedla.

Akcie francouzských bank , a v pondělí vyskočily, zatímco nejrizikovější typ dluhopisů vydávaných francouzskými věřiteli vzrostl v počátku obchodování nejvíce za několik týdnů. Banky jsou od Macronova vyhlášení voleb pod tlakem kvůli rostoucímu politickému riziku a poklesu francouzských státních dluhopisů.

Stratégové přesto varují, že nás pravděpodobně čeká volatilita, protože volební kalkulace se zkomplikuje ve druhém kole voleb, kdy strany mohou strategicky zadržet kandidáty v některých volebních obvodech, aby podpořily centristickou naději.

Macronovo rozhodnutí vyhlásit na začátku června předčasné volby poslalo trhy do kolotoče. Jeho strana - která podporuje rozsáhlé výdajové škrty, aby dostala pod kontrolu rozpočtový deficit Francie - utrpěla ve volbách do Evropského parlamentu drtivou porážku. Národní shromáždění mezitím vyzdvihlo některá nákladná rozpočtová opatření včetně snížení daně z prodeje energií a pohonných hmot.

Během posledních tří týdnů se dodatečný výnos, který investoři požadují za držení desetiletých francouzských dluhopisů oproti bezpečnějšímu německému dluhu, vyšplhal na více než 80 bazických bodů, což je úroveň, která byla naposledy zaznamenána během krize státního dluhu v eurozóně. Euro kleslo na nejnižší úroveň od začátku května.

Podle Petera Govese, vedoucího výzkumu dluhových dluhopisů rozvinutých trhů ve společnosti MFS Investment Management, je těžké vidět "podstatné a udržitelné oživení" francouzských výnosů. "Nejistota je vysoká, francouzské fundamenty se nezměnily a konečný výsledek je stále neznámý, přičemž situaci komplikuje velký počet třístranných soubojů," uvedl.

Zdroj: Bloomberg