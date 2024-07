Data z trhu práce posílila šance na záříjové snižování sazeb, Evropa čeká na nedělní volby ve Francii

Největší světový trh dluhopisů se zotavil poté, co poslední zpráva o pracovních místech v USA posílila sázky na to, že Fed letos úrokové sazby přeci jen sníží. Británie má po volbách nového premiéra. Dnešní obchodování v USA je utlumenější, Evropa otočila dolů.

Americká ekonomika v červnu vytvořila zhruba 206.000 nových pracovních míst, tedy více, než očekávaných 190.000, zatímco předchozí měsíce byly revidovány níže. Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech však vzrostla na 4,1 procenta z květnových čtyř procent a průměrný hodinový výdělek se zchladil. Tvorba pracovních míst v USA zůstává relativně silná, což zvyšuje pravděpodobnost, že se Fedu podaří dostat inflaci pod kontrolu, aniž by uvrhl ekonomiku do recese. Swapy aktuálně předpokládají téměř dvě snížení Fedu v roce 2024 a sázky přibývají na zářijový začátek cyklu uvolňování měnové politiky. Prezident newyorského Fedu John Williams řekl, že zatímco inflace se v poslední době ochladila směrem k 2% cíli Fedu, tvůrci politik jsou od svého cíle stále trochu vzdáleni.



Británie má den po parlamentních volbách nového premiéra. Stal se jím lídr Labouristické strany Keir Starmer, když jej dnes přijal britský král Karel III. a vyzval ho k sestavení nové vlády, uvádí britská média. Starmer dovedl labouristy k zisku obří parlamentní většiny, středolevá strana se tak vrací k moci po 14 letech vlády pravicových konzervativců.



Obchodníci také bedlivě sledují jakýkoli vývoj ohledně prezidentského klání v USA. Joe Biden vyráží na nejnáročnější víkend své politické kariéry s vědomím, že musí obnovit víru voličů, dárců a stranických funkcionářů, kteří jsou hluboce skeptičtí k jeho schopnosti vést největší ekonomiku světa a jakýkoli chybný krok se stane pro jeho kampaň za znovuzvolení osudným.



Dnešní obchodování v USA po včerejším svátku Dne nezávislosti a před víkendem nese známky útlumu. Hlavní indexy se pohybují kolem nuly. Evropa před nedělními francouzskými volbami stočila do červeného. Významnější pohyb je vidět u akcií Macy’s, které rostou přes 10 % poté, co Wall Street Journal oznámil, že Arkhouse Management a Brigade Capital Management zvýšily svou nabídku na odkup tohoto provozovatele obchodního domu na zhruba 6,9 miliardy dolarů. Společnost Samsung Electronics zaznamenala nejrychlejší tempo růstu tržeb a zisku za poslední roky, což odráží oživení poptávky po paměťových čipech s tím, jak se celosvětově zrychluje vývoj umělé inteligence. A očekává odpisy až za 2 miliardy USD ve druhém čtvrtletí v souvislosti se zpožděnou výstavbou závodu na biopaliva v Nizozemsku a chemického závodu v Singapuru.



Euro přidává 0,1 % na 1,082 USD. Britská libra po volbách roste o 0,4 % na 1,2807 USD. Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 161,00 za dolar.



Výnos amerických 10letých dluhopisů klesl o pět bazických bodů na 4,31 %. Výnos německých protějšků klesl o tři bazické body na 2,57 % a britský klesl o šest bazických bodů na 4,14 %.



Ropa West Texas Intermediate je dnes bez výraznějších změn, spotové zlato vzrostlo přes 1 % na 2 384 USD za unci.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:01 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1675 0.1255 25.2125 25.1142 CZK/USD 23.2510 0.0172 23.3150 23.2075 HUF/EUR 392.7795 -0.0820 393.2991 391.9537 PLN/EUR 4.2878 0.0981 4.2908 4.2771

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8686 0.1385 7.8778 7.8552 JPY/EUR 174.2065 -0.0794 174.4880 173.7870 JPY/USD 160.9425 -0.1947 161.3110 160.3400

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8458 -0.1835 0.8478 0.8452 CHF/EUR 0.9720 -0.1100 0.9739 0.9716 NOK/EUR 11.4386 0.2252 11.4625 11.4095 SEK/EUR 11.3658 0.0796 11.3758 11.3398 USD/EUR 1.0823 0.1124 1.0841 1.0812

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4844 -0.1614 1.4881 1.4808 CAD/USD 1.3636 0.1616 1.3653 1.3602