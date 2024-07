Rozbřesk: Horší průmysl ukazuje na pomalejší HDP, Jak bude šéf Fedu interpretovat data z trhu práce?

Po lepším dubnovém výsledku nás průmysl v dubnu opět lehce zklamal. Sezónně neočištěný průmysl poklesl meziročně o 3,2 % (naše očekávání -1,4 %). Když přidáme k horšímu výkonu výroby i nepřesvědčivé výsledky podnikatelských nálad (PMI) a slabé nové objednávky, zdá se, že reálné exporty i investice mohou minimálně ve druhém kvartále zaostat za našimi očekáváními. V nejbližších dnech proto pravděpodobně revidujeme HDP pro druhý kvartál (z 0,5 % q/q na 0,4 % q/q) i celý rok 2024 (z 1,4 % na 1,3 % y/y) směrem dolů.



Relativně znepokojující je také pohled do struktury průmyslu. Klíčová odvětví zpracovatelského průmyslu v čele se strojírenstvím a automotivem zaznamenala i po sezónním očištění viditelný pokles výroby. Stejně tak se tentokrát nedařilo do této chvíle odolnému segmentu výrobců elektrických zařízení a jako by ve “volném pádu” se dál nachází i segment zpracovatelů základních kovů. Prakticky jedinou pozitivní výjimkou jsou producenti počítačů a elektroniky.



A to platí i o nových objednávkách, které s výjimkou výrobců elektroniky klesají. A dvakrát pozitivně nevyznívají ani předstihové ukazatele v čele s indexem nákupních manažerů PMI - jak v Česku, tak v Německu a v celé eurozóně se v červnu opět zhoršily a v zásadě “vygumovaly” květnový nárůst. Globální nálada v průmyslu sice zůstává stabilní, ale nijak výrazně se v posledních měsících nevylepšuje.



Sečteno, podtrženo, oživení poptávky po českém průmyslovém zboží se oproti našim předpokladům pravděpodobně lehce odkládá a z tohoto důvodu může být růst české ekonomiky o něco slabší. Hlavním a pravděpodobně jediným motorem českého oživení nadále zůstává spotřeba českých domácností pozitivně reagující na pokles domácí inflace.



Pro ČNB může být revize růstových vyhlídek směrem dolů argumentem pro pokračování v uvolňování měnové politiky “bez taktických pauz”. My v tuto chvíli čekáme dál pokles úrokových sazeb po 25bps (s jednou taktickou pauzou v Q4 2024) na 4,00 % na konci tohoto roku a na 3,50 % v roce 2025.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zůstává po slabším průmyslu i stavebnictví pod tlakem a pohybuje se v okolí 25,20 EUR/CZK. Relativní klid na globálních trzích po francouzských volbách se ale koruně může zamlouvat a před středečními inflačními čísly nepředpokládáme, že by se měla dostat pod výraznější tlak.



Eurodolar

Po víkendových volbách ve Francii zavládla na eurodolarovém trhu prázdninová nuda, kterou by eventuálně mohlo rozčísnout pravidelné půlroční hodnocení ekonomiky šéfa Fedu v Kongresu. Nemyslíme si však, že by J. Powell měl dnes v Senátu komunikovat něco zásadního. Eurodolaru hrozí pohyb vzhůru, pokud Powell bude holubičím způsobem interpretovat poslední data z amerického trhu práce.



Regionální Forex

Forint se včera dostal pod překvapivý tlak, který byl domácího charakteru. Maďarská vláda totiž po výsledcích státního rozpočtu za červen oznámila sérii daňových opatření s cílem snížit deficit. Kromě ponechání stávajících daní z nadměrných zisků bank je pro forint asi nejnebezpečnější oznámená daň z devizových transakcí (ve výši 0,45 % s horním limitem ve výši 20000 forintů).



Akcie

Úvodní obchodní seance na zámořských trzích byla z počátku v režii technologického indexu a především akcií z polovodičového sektoru, nicméně v průběhu obchodování docházely postupně akciím a spíše investorům síly. Lídr ze sektoru polovodičů, tedy Nvidia přidala nakonec okolo 2 % a podobně se dařilo i akciím AMD, které se posunuly směrem výše o cca. 4 %. Indexem, který po dobu obchodování držel růstový trend byl Nasdaq Composite, jenž si nakonec připsal 0,3 %. Držákem byly již výše zmíněné akcie výrobců čipů, které ovšem nepodpořily společnosti jako Meta Platforms či Amazon, jejichž akcie naopak odevzdaly kolem 2 %, resp. zhruba 0,5 %.