Bloomberg: Petrodolary už dávno nefungují, ale ropný odchod od dolaru se jen tak konat nebude

Bloomberg poukazuje na diskuse o zániku „petrodolarů“. Tedy dolarů, které některé ropné státy získávaly od USA za ropu a používaly je k nákupu aktiv ve Spojených státech. Jak Bloomberg připomíná, „před padesáti lety měla Saúdská Arábie hodně peněz a malou kapacitu pro jejich využití na domácí půdě.“ Jak se od té doby situace změnila?



Podle Javiera Blase Saúdská Arábie dosahovala v roce 1974 přebytků běžného účtu dosahujících asi 50 % hrubého domácího produktu. Tomu odpovídal i objem dolarů, které měla k dispozici. Ty pak používala na nákup amerických dluhopisů a podle Blase tak Američané netěžili z toho, že ropa se obchoduje v dolarech, ale z toho, že za tyto dolary byly nakupovány americké obligace.



Podle Bloombergu ale „petrodolary zemřely, a to již před dlouhou dobou.“ Jen si toho málo lidí všimlo. Došlo k tomu někdy před třiceti lety a ke změně nedošlo ani mezi lety 2003–2008, kdy se ceny ropy vyšplhaly na vyšší úrovně. I v té době už byly částky inkasované za ropu a jdoucí obratem na americké dluhopisové trhy omezené. Země OPEC totiž měly už výrazně vyšší prostor pro využití těchto dolarů v domácí ekonomice včetně importu zboží a služeb ze zahraničí.



Dnes už Saúdská Arábie „nemá k recyklaci dolarů přebytky žádné“. Ona sama si naopak půjčuje na mezinárodních trzích a prodává aktiva včetně podílu ve své ropné společnosti. Má sice velké rezervy, některé stále držené ve formě investic do amerických vládních dluhopisů, jenže tyto rezervy se už nezvyšují. Mnohem více rezerv pak v amerických obligacích drží Čína a Japonsko. Pokud je tak americký dolar nyní silný, příčinou nejsou rozhodně petrodolary.



Ropa se stále obchoduje v dolarech a existují snahy o změnu. Bloomberg se ale ptá, zda by přechod na jinou měnu něco změnil na tom, že Spojené státy mají Hollywood, Silicon Walley a Wall Street. Blase k tomu dodává, že z jeho zkušeností na Blízkém Východě je zřejmé, že tamní země po odchodu od dolaru nijak netouží. A jasné alternativy také nejsou. Podle Bloombergu by takovou roli mohlo těžko hrát euro, švýcarský frank či japonský jen, o čínském renminbi nemluvě, protože jde o měnu, která má jen omezenou převoditelnost. U dolaru takový problém neexistuje a navíc s ním souvisí vysoce likvidní kapitálové trhy.



Zdroj: Bloomberg