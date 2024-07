Dodávky letounů 737 MAX se možná opozdí až o půl roku, sdělil Boeing zákazníkům

Společnost informovala zákazníky, že dodávky letounů 737 MAX se mohou v letech 2025 a 2026 opozdit o tři měsíce až půl roku. Dnes na to upozornila agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Firma se v poslední době dostala pod tlak úřadů a veřejnosti kvůli opakovaným nehodám tohoto modelu.



I bez dalšího zpoždění přitom bývají termíny dodávek v leteckém průmyslu v posledních letech značně opožděné. Mluvčí agentuře Bloomberg řekla, že firma se před zveřejněním hospodářských výsledků na konci měsíce nebude vyjadřovat.



Tento týden přistoupil na mimosoudní uznání viny v případě dvou tragických nehod letadel 737 MAX v letech 2018 a 2019. V rámci dohody zaplatí pokutu 243,6 milionu dolarů (asi 5,6 miliardy korun). Firma se dále zavázala k investicím do programů bezpečnosti a kontroly kvality.



Dohromady při obou haváriích v letech 2018 a 2019 zahynulo 346 lidí. Za nehodami letounů 737 MAX 8 indonéské společnosti Lion Air a aerolinek Ethiopian Airlines byly problémy s asistenčním softwarem. Systém nazvaný MCAS měl pilotům pomáhat letadlo ovládat. V obou případech je ale překvapil nepředvídatelným zásahem do řízení. Od druhého pádu v březnu 2019 model nesměl 20 měsíců létat.



Nedávný audit výroby 737 MAX u a dodavatele Spirit AeroSystems podle amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) zjistil několik případů, kdy firmy nedodržely požadavky na kontrolu kvality výroby. Série skandálů ve společnosti vyvolala personální otřesy. Do konce roku odejde z firmy výkonný ředitel David Calhoun, výměna ale čeká i další manažery.



Při posledním vyšetřování informátoři z v dubnu americkému Senátu sdělili, že modely 737 MAX, 787 Dreamliner a 777 měly vážné výrobní problémy. se dostal do centra pozornosti i letos v lednu, kdy se letadlu společnosti Alaska Airlines za letu utrhla část trupu, která zaslepuje otvor pro případný další nouzový východ. S dírou v trupu pak letadlo přistálo.



Pozdní dodávky se po covidové pandemii v leteckém průmyslu staly celkem běžnými. Výrobci letadel a motorů se potýkají s výpadky dodávek dílů a surovin, fluktuací zaměstnanců a dalšími otřesy na trhu. Podle agentury Bloomberg bude nedostatek nových letadel velkým tématem na mezinárodním leteckém veletrhu, který se tento měsíc koná v britském Farnborough.