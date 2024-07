Biden čelí čím dál většímu tlaku na odstoupení, Británie si chce posvítit na stínové ropné tankery a futures jsou smíšené

jedná o akvizici SG Equipment Finance Czech Republic. dostala novou cílovou cenu a doporučení. Biden čelí čím dál většímu tlaku na odstoupení. Fed se přibližuje snížení sazeb v září, naopak ECB si nechává otevřená zadní vrátka. Britský premiér Keir Starmer oznámil zátah proti ruské takzvané stínové flotile ropných tankerů a futures jsou dnes smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx +0,0 %, FTSE 100 -0,5 % a DAX -0,2 %.

podepsala nezávazné Memorandum o porozumění se SGEF a její mateřskou společností s cílem odkoupit od SGEF zbývající 49,9% podíl ve společnosti SG Equipment Finance Czech Republic. Uzavření akvizice se předpokládá v 1Q25.



Erste Bank dostala novou cílovou cenu od Bank ve výši 52 EUR proti předchozím 46 EUR. Doporučení bylo sníženo na hold.



Investoři jsou zaneprázdněni sledováním čím dál více veřejných výzev od nejvyšších demokratů vyzývajících k odstoupení prezidenta Bidena od kandidatury. Biden pevně tvrdí, že zůstává pevně odhodlaný kandidovat, ale tlak se neustále zvyšoval. Mezitím Donald Trump pronesl svůj první veřejný projev od doby, kdy přežil neúspěšný pokus o atentát. Ve svém projevu na Republikánském národním shromáždění v Milwaukee vylíčil incident s tím, že je „příliš bolestný na to, abych o něm mluvil“.



Fed se přibližuje snížení sazeb v září díky rostoucí důvěře, že je na dohled cenová stabilita. Předseda Jerome Powell to pravděpodobně po politické schůzce koncem tohoto měsíce výslovně uvede. Mary Dalyová, která letos hlasuje o měnové politice, uvedla, že poslední data o inflaci byla „opravdu dobrá“, ale že centrální banka ještě nedosáhla cenové stability. A Austan Goolsbee naznačil, že Fed možná bude muset brzy snížit sazby, aby se vyhnul prudšímu zhoršení na trhu práce, který se v posledních měsících ochladil. Dnes můžeme slyšet více od Johna Williamse a Raphaela Bostica.



Navzdory optimismu ohledně uvolňování měnové politiky Fedu se apetit k riziku zhoršuje, protože ekonomická a geopolitická rizika převážila nad vyhlídkami na nižší výpůjční náklady. Čínské akcie kolísaly, když třetí plénum nedokázalo přesvědčit investory o novém růstu ekonomiky. Pokles zásob čipů pokračuje kvůli obavám, že USA zavedou nová omezení prodejů do Číny. Nicméně ve druhém čtvrtletí navýšil počet platících zákazníků o 8,05 milionu a zvýšil odhady ročních tržeb i ziskových marží, čímž rozšířil svůj náskok před streamovací konkurencí.



V Evropě, kde inflační tlaky stále přetrvávají, si politici Evropské centrální banky stále více lámou hlavu nad tím, zda letos vůbec ještě budou snižovat sazby. Úředníci nechtějí, aby investoři předpokládali, že snížení v září je hotovou věcí. Zkušenosti politiků s příliš silným závazkem z června je také motivuje k tomu, aby si ponechali všechny dostupné možnosti pro nadcházející rozhodnutí 12. září. ECB ve čtvrtek ponechala sazby beze změny.



Britský premiér Keir Starmer oznámil zátah proti ruské takzvané stínové flotile ropných tankerů používaných k obcházení mezinárodních sankcí. Má za cíl narušit flotilu asi 600 plavidel, která podle západních zemí Moskva používá k přepravě přibližně 1,7 milionu barelů ropy denně. Britská vláda také oznámila sankce na 11 tankerů, které byly podle ní používány k přepravě ruské ropy.