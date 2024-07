Čínská centrální banka srazila klíčové úrokové sazby, vyrazila na podporu ekonomiky

Čínská centrální banka překvapivě snížila svou sedmidenní reverzní repo sazbu o desetinu procentního bodu na 1,70 procenta. Snaží se tak podpořit hospodářský růst, který v posledních čtvrtletích zvolňuje. Centrální banka snížila i další dvě sazby, kterými reguluje nabídku úvěrů domácnostem a firmám. Informovala o tom dnes agentura Reuters.



Sedmidenní reverzní repo sazba je v Číně základní krátkodobou úrokovou sazbou. Měnová autorita zároveň oznámila, že zlepší mechanismus operací na otevřeném trhu. Výnosy dluhopisů čínské vlády na oznámení o snížení sazeb zareagovaly všeobecným poklesem.



"Snížení sazeb je jeden krok správným směrem. Očekávám, že další snížení úroků přijde, až cyklus snižování sazeb zahájí americká centrální banka (Fed)," řekl hlavní ekonom společnosti Pinpoint Asset Management Čang Č'-wej. "Skutečnost, že čínská centrální banka nepočkala, až Fed sníží sazby jako první, naznačuje, že vláda si je vědoma tlaku, jemuž čínská ekonomika čelí," dodal.



Oznámení přichází poté, co centrální banka uvedla, že upraví fungování transmise měnové politiky. Guvernér Pchan Kung-šeng v červnu řekl, že sedmidenní reverzní repo sazba v zásadě plní funkci hlavní úrokové sazby.



Čínští statistici minulý týden uvedli, že hrubý domácí produkt (HDP) Číny se ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšil o 4,7 procenta, a dál tak zpomalil z tempa 5,3 procenta v prvním čtvrtletí. Výsledek zaostal za odhady. Ekonomiku táhne dolů pokračující krize na realitním trhu a rovněž nízká spotřebitelská důvěra. Nepříznivá data vycházejí najevo v době, kdy se čínští komunisté sešli k jednání, které mají jednou zhruba za pět let. Čína má po Spojených státech druhou největší ekonomiku světa.



Krátce po snížení své hlavní sazby centrální banka oznámila, že o desetinu procentního bodu sníží i své klíčové úvěrové sazby. Roční primární úvěrová sazba (LPR) se tak snížila na 3,35 procenta, pětiletá sazba LPR se pak snižuje na 3,85 procenta. V Číně je většina nových a nesplacených úvěrů založena na jednoleté sazbě LPR, zatímco pětiletá sazba ovlivňuje ceny hypoték.



"Dnešní snížení je neočekávaným krokem, pravděpodobně kvůli prudkému zpomalení dynamiky růstu ve druhém čtvrtletí a také kvůli požadavku na 'dosažení letošního růstového cíle‘ ve třetím plénu,“ řekl hlavní ekonom společnosti Macquarie se zaměřením na Čínu Larry Hu. Třetím plénem odkazuje na jednání čínských komunistů a cíle, které stanovili.



Kurz čínského jüanu po snížení sazeb klesl na téměř dvoutýdenní minimum 7,2750 jüanu za dolar, později část ztrát smazal. Výnosy čínských státních dluhopisů klesaly po celé délce výnosové křivky, u bondů se splatností deset a 30 let až o tři bazické body. Výnos desetiletých dluhopisů se později ustálil kolem 2,24 procenta, výnos těch třicetiletých kolem 2,45 procenta.