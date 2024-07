O hrozící korekci na Big Techu rozhodnou výsledky čtyř obrů, evropské futures jsou v zeleném

O hrozící korekci na Big Techu rozhodnou tento týden výsledky technologického kvarteta , Meta, a . Kromě toho zasednou v týdnu také centrální banky v USA, Japonsku a Británii. dostala novou cílovou cenu od a evropské futures jsou v zelených číslech.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,5 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,4 %.



Erste Bank dostala novou cílovou cenu od ve výši 46 EUR z předchozích 43 EUR při stejném doporučení „equalweight“.



Za něco málo přes dva týdny stáhla prudká rotace z Big Techu index Nasdaq 100 o 8 % dolů, takže je na prahu korekce. Zda se korekci dokážeme vyhnout, záleží pravděpodobně na výsledcích kvarteta společností v celkové hodnotě téměř 10 bilionů dolarů. Investoři se v úterý zaměří na výsledky společnosti , následované společnostmi Meta Platforms, a .com během příštích dvou dnů. Sázky jsou vysoké poté, co bouřlivá rally na Big Techu v první polovině roku přinesla největším společnostem tučné akciové zisky a nafouknuté valuace.



Investoři začínají tento týden zoufalým hledáním odpovědí ohledně krátkodobého vývoje globální měnové politiky poté, co trhy otřásly protichůdné signály z klíčových ekonomik. Ve středu zasedají centrální banky v Tokiu a Washingtonu a ve čtvrtek v Londýně. Obchodníci se snaží rozhodnout, zda Bank of Japan zvýší sazby a kdy a o kolik je sníží Fed. Trhy jsou rozděleny v otázce, zda Bank of England provede první snížení sazeb od pandemie. Inflace ve Spojeném království sice klesla z dvouciferných hodnot před rokem na 2% cíl centrální banky a nezaměstnanost roste, ale růst cen v sektoru služeb je stále vysoký a ekonomika se odrazila od malé recese. A jsou tu také proinflační rizika vzhledem ke snaze o zvýšení příjmů pracovníků. Minimální mzda vzrostla v dubnu o 10 % a nová labouristická vláda se zavazuje, že v příštím roce bude pokračovat v podobném zvýšení a bude prosazovat nadinflační zvýšení mezd až pro 5 milionů pracovníků ve veřejném sektoru.



Zlato je podle nejnovějšího průzkumu Bloomberg Markets Live Pulse nejlepším zajištěním portfolia v případě, že Donald Trump znovu ovládne Bílý dům. Mezi 480 respondenty převažují zastánci žlutého kovu nad těmi, kteří si jako zajištění v případě Trumpova znovuzvolení vybrali americký dolar, v poměru dva ku jedné. Něco málo přes 60 % dotázaných očekává, že dolar nakonec oslábne v případě, že si republikánský kandidát zajistí další prezidentské období. Historie je na jejich straně. Dolar podle Bloombergu klesl o více než 10 %, zatímco spotová cena zlata se během čtyř let Trumpova úřadu zvýšila o více než 50 %. Trumpova platforma daňových škrtů, cel a slabší regulace je na Wall Street vnímána jako inflační a mohla by dokonce donutit Fed k opětovnému zvýšení úrokových sazeb.

Nizozemský nadnárodní pivovarnický koncert v první polovině letošního roku zaznamenal meziroční pokles provozního zisku o 4,3 procenta na 1,542 miliardy eur (39 miliard Kč). Tržby společnosti vzrostly meziročně o 2,2 procenta na 17,823 miliardy eur (452 miliard Kč). V důsledku poklesu ceny akcií firma odepsala část hodnoty svého 40procentního podílu ve společnosti China Resources Beer. Akcie řady čínských firem totiž zasáhly obavy z nízké poptávky spotřebitelů.



Jihoevropská města včetně Lisabonu, Madridu a Atén zaznamenala v první polovině roku silný růst hodnot rezidenčních nemovitostí, když pokračující krize nabídky povzbudila trh s luxusním bydlením. Z 30 měst analyzovaných realitní firmou Savills Plc zaznamenal Lisabon nejsilnější růst kapitálové hodnoty u špičkových rezidenčních nemovitostí se ziskem 4,2 % především díky přílivu bohatých zahraničních kupců. Amsterdam, Madrid a Atény zaznamenaly nárůst o více než 3 %, podle indexu, který sleduje prvotřídní rezidenční nemovitosti ve městech po celém světě. Růst kapitálové hodnoty v těchto destinacích daleko předčil 0,8% průměr zaznamenaný napříč všemi městy v indexu Savills, který Bloomberg News.