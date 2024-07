Evropské akcie stoupají i při vrcholící nejistotě z výsledků

Tento týden začal ve znamení nejistoty, investoři netrpělivě čekají výsledky amerického bigtechu a rozhodnutí velkých centrálních bank ohledně úrokových sazeb. Začneme Evropou, kde smíšená data o HDP vyzdvihávají otázku, zda je ekonomika dostatečně silná. Na druhou stranu ale euro dnes proti dolaru stoupá na 1,0835, německé dluhopisy zůstávají stabilní a index Stoxx Europe 600 aktuálně roste o +0,38 %.



Zajímavé pohyby sledujeme na akciích AMSL, Novo Nordisk, Allegro nebo Wizz Air, které se zvedají po pádech v minulých týdnech. Na dluhopisovém trhu dnes nejsou žádná překvapení, výnosy kolísají kolem svých včerejších hodnot. Odpoledne mohou trhu dodat impuls data z USA, konkrétně otevřené pracovní pozice, které budou jednou z indikací kondice trhu práce. ECB, od níž se v září čeká snížení úrokových sazeb, dnes dostala informace o mírně rychlejší ekonomice eurozóny a čeká na předběžnou inflaci z Německa. Před snížením sazeb stojí také Bank of England a ČNB.



V Americe tento týden probíhá rozhodující část výsledkové sezóny, jelikož se připravují čísla Applu, i Amazonu. je jednou z firem, která může ukázat přínosy AI, ale ani její akcie nemusejí být imunní vůči případnému opadnutí vlny AI oproti předcházejícím měsícům. Dnes kromě zmíněného reportují také AMD nebo . V dalších dnech budou investoři sledovat kromě výsledků také informace ze zasedání Fedu či reporty z trhu práce a od ISM.



V Asii stojí za zmínku index MSCI Asia Pacific, který klesá kvůli rozhodnutím čínské vlády o zásahu do ekonomiky. Kroky Číny a snížená poptávka také ovlivňují komodity, které jsou nyní převážně červené. Dále je důležité zasedání Bank of Japan, která jako jedna z mála s prakticky nulovými úrokovými sazbami stojí před jejich navýšením a také mírným snížením nákupů aktiv. V opačném případě by se jen mohl znovu dostat pod tlak. Dnes k dolaru slábne asi o půl procenta.

Autor: Tomáš Mynarčík