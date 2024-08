Guvernér, veterán národní gardy, učitel i osobnost z obvodu republikánů. Kamala Harris si vybrala na post viceprezidenta Tima Walze

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová si za svého kandidáta na viceprezidenta do listopadových prezidentských voleb vybrala guvernéra Minnesoty Tima Walze. Dřívější informaci médií Harrisová oficiálně potvrdila v příspěvku na instagramu, kde vyzdvihla Walzovo úsilí o ochranu reprodukčních práv žen či jeho vztah k rodině.



Walz, šedesátiletý veterán americké národní gardy a bývalý učitel, byl v roce 2006 zvolen do Sněmovny reprezentantů USA v obvodu, který je nakloněn republikánům, a ve funkci působil 12 let, než byl v roce 2018 zvolen guvernérem státu Minnesota.



Jako guvernér prosazoval progresivní program, který zahrnuje bezplatné školní stravování, boj proti změně klimatu či za snížení daní pro střední třídu a rozšíření placené dovolené.



Walz se rovněž dlouhodobě zasazuje o reprodukční práva žen. Během svého působení ve Sněmovně reprezentantů USA, kde zastupoval venkovský okres, hájil zájmy zemědělců a podporoval práva na držení zbraní, připomněla agentura Reuters.



Harrisová si podle amerického tisku Walze vybrala zřejmě s cílem oslovit širší okruh bělošských voličů z venkova, kteří v minulých letech dali svůj hlas republikánovi Donaldu Trumpovi, se kterým se viceprezidentka zřejmě utká v prezidentských volbách 5. listopadu.