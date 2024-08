V Rusku se odehrává tzv. měkké znárodňování klíčových firem, tvrdí server

Ruské úřady pokračují v rozšiřování kontroly státu nad klíčovými odvětvími ekonomiky. Po vyvlastnění železáren, největšího výrobce těstovin, firem zabývajících se lovem krabů na Dálném východě a tří největších výrobců alkoholu toto takzvané měkké znárodňování postihlo největšího přepravce nákladů po železnici PGK, upozornil server The Moscow Times, který ruské úřady nedávno v Rusku zakázaly.



Řízení společnosti PGK podle zdrojů deníku Kommersant převzala státní banka VTB, za jejíž úvěr firma ručila svými 70.000 vagony. Do loňského listopadu firma patřila miliardáři Vladimiru Lisinovi, který býval svého času nejbohatším Rusem. Pak ale firmu v hodnotě bezmála tří miliard dolarů (přes 69 miliard Kč) koupila málo známá akciová společnost Avrora Invest, která podle The Moscow Times patří Timuru a Ruslanu Babajevovým, synům někdejšího viceprezidenta státních drah Salmana Babajeva. To, že o firmu přišli, může podle zdrojů listu souviset s tím, že nesplnili sliby, které ohledně transakce dali investorům, včetně VTB.



Nezávislý server Novaja gazeta Jevropa a ruská pobočka Transparency International spočítaly, že za dva roky války na Ukrajině bylo v Rusku znárodněno více než 180 soukromých firem v celkové hodnotě přes bilion rublů (více než čtvrt bilionu Kč), což představuje asi 0,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP) země. O přesunu strategických podniků a aktiv za bilion rublů do státního vlastnictví hovořil letos na jaře také generální prokurátor Igor Krasnov.



Stát se zaměřil hlavně na podniky s vojenskou produkcí, stejně jako na majetek podnikatelů, kteří emigrovali. Nejčastěji se znárodňují strojírenské a potravinářské podniky, jakož i přístavy a nemovitosti. Mezi znárodněnými firmami je 16 strategicky důležitých zbrojovek, jejichž celková hodnota přesahuje 333 miliard rublů, uvedl Krasnov podle The Moscow Times. Podle prokurátor byly tyto firmy nezákonně zprivatizovány a v některých případech se dostaly i do rukou lidí sídlících ve znepřátelených zemích, kteří se podle prokurátora důsledně snažili tyto ruské podniky zničit, a poškodit tak obranyschopnost Ruska.