Inflace v Číně překvapivě zrychlila na 0,5 procenta, výrobní ceny klesají

Roční míra inflace v Číně v červenci zrychlila na 0,5 procenta z červnového tempa 0,2 procenta. Oznámil to dnes čínský statistický úřad. Nárůst je podle analytiků až překvapivě výrazný, přispěla k němu hlavně nepřízeň počasí, která narušila práce v některých odvětvích, jako je distribuce potravin. Ceny výrobců ale dál klesají.



Ekonomové podle agentury Reuters očekávali, že míra inflace zrychlí pouze na 0,3 procenta. Meziměsíčně ceny vzrostly také o půl procenta, v červnu o 0,2 procenta klesly. Ekonomové na červenec předpovídali růst o 0,3 procenta.



Na výrobní úrovni ale v Číně přetrvává deflace, to znamená, že ceny se snižují. V meziročním srovnání jejich pokles v červenci dosáhl 0,8 procenta, což je stejné tempo jako v červnu. Ekonomové předpokládali, že se pokles prohloubí na 0,9 procenta.



Vláda v Pekingu se v poslední době zaměřuje hlavně na podporu spotřebitelského sektoru, slabá domácí poptávka totiž brání silnějšímu hospodářskému růstu. Čína má po Spojených státech druhou největší ekonomiku na světě.



Vysoké teploty a dešťové srážky v některých oblastech země v červenci zvýšily ceny potravin. To částečně přispělo k tomu, že se v této kategorii vrátil jejich meziměsíční růst, poznamenala Tung Li-ťüan ze statistického úřadu.



Meziročně se ceny potravin v červenci nezměnily, zatímco v červnu vykazovaly pokles o 2,1 procenta. Meziměsíčně se ale o 1,2 procenta zvýšily, zatímco v červnu o 0,6 procenta klesly.



"Je zde ostrý kontrast mezi inflací u potravin a inflací, která potraviny nebere v potaz," řekl hlavní ekonom Sü Tchien-čchen z Economist Intelligence Unit (EIU). "Žádné jiné zboží ani služby nezaznamenaly inflační pohyb, což nenaznačuje žádné známky oživení domácí poptávky," citovala jej agentura Reuters.



Právě slabá domácí poptávka je pro čínskou ekonomiku problém. Vláda sice předpokládala, že k oživení přispěje vyšší export, ale ani to se neděje, protože mezi Čínou a Západem narůstá kvůli obchodním restrikcím napětí. Evropská unie rozhodla o zavedení vysokých cel na dovoz elektromobilů z Číny a ve Spojených státech podle analytiků hrozí, že se ekonomika ocitne v recesi.



Takzvaná jádrová inflace, která nebere v úvahu kolísavé ceny potravin a pohonných hmot, v červenci v Číně zvolnila meziročně na 0,4 procenta z červnového tempa 0,6 procenta.



Přestože se vláda snaží spotřebitele podpořit, výsledky se zatím nedostavují. V zemi přetrvává krize na trhu bydlení, nejistota na trhu práce a k celkové nervozitě přispívají také obrovské dluhy místních vlád. Lidé se tak snaží odkládat především nákupy velkých a drahých položek.