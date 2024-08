Žaloba, kterou Disney nechce platit: Žádá zamítnutí za neúmyslné zabití, odkazuje na podepsané podmínky předplatného

Jefrey Piccolo žaluje společnost Disney za neúmyslné zabití jeho manželky, lékařky Newyorské univerzity. Jeho žena zemřela v říjnu loňského roku poté, co jí v restauraci v Disney Springs navzdory upozornění naservírovali jídlo, na které byla alergická. Nyní se ale společnost Disney snaží dosáhnout zamítnutí žaloby a argumentuje tím, že truchlící vdovec před lety podepsal smluvní podmínky služby Disney+, píše dnes The New York Post.



Piccolova manželka Kanokporn Tangsuanová utrpěla smrtící alergickou reakci krátce poté, co v restauraci Disney Springs na Floridě snědla jídlo, o kterém jí obsluha tvrdila, že neobsahuje žádné alergeny.



Piccolo žádá náhradu škod ve výši 50.000 dolarů (asi 1,14 milionu korun). Společnost Disney ale začala tvrdit, že žaloba by měla být zamítnuta a záležitost řešena mimosoudně. Důvodem podle ní je, že Piccolo souhlasil s rozhodčím řízením všech sporů se společností, když se v roce 2019 poprvé přihlásil k měsíční zkušební verzi streamovací služby Disney+, uvádějí soudní dokumenty. Piccolovi právníci návrh označili za "absurdní" a "nehorázný".



Společnost Disney argumentuje tím, že smlouva s předplatitelem služby Disney+, kterou Piccolo před lety podepsal na své herní konzoli PlayStation, požaduje, aby byl jakýkoli spor - s výjimkou drobných nároků - "řešen individuální závaznou arbitráží".



Společnost dodala, že Piccolo souhlasil s podobným zněním, když pak loni v září - měsíc před nešťastným výletem - použil aplikaci "My Disney Experience" k nákupu vstupenek do zábavního parku Epcot. Společnost Disney tvrdila, že obě smlouvy vyžadovaly, aby Piccolo před nákupem souhlasil s formulací týkající se rozhodování možných sporů, tvrdí soudní spisy.



Piccolovi právníci se proti tomu ohradili a zdůraznili, že argumentace společnosti Disney je "fatálně chybná". "Představa, že podmínky, s nimiž spotřebitel souhlasí při vytváření bezplatného zkušebního účtu Disney+, navždy znemožňují právo spotřebitele na soudní řízení před porotou v jakémkoli sporu s jakoukoli pobočkou nebo dceřinou společností společnosti Disney, je "tak nehorázně nerozumná a nespravedlivá, že to šokuje právní svědomí, a soud by takovou dohodu neměl prosazovat," napsali právníci.



Tvrdí také, že Piccolo podal žalobu za protiprávní úmrtí jako "osobní zástupce pozůstalosti Kanokporn Tangsuanové", a nikoliv sám za sebe.



Lékařka, která pracovala v manhattanské nemocnici Newyorské univerzity, podle žaloby opakovaně zdůrazňovala obsluze restaurace, že má alergii na ořechy a mléčné výrobky, když si objednávala hřebenatky, cibulové kroužky, brokolici a smažené kukuřičné placičky.



Krátce po odchodu z restaurace začala mít Tangsuanová potíže s dýcháním a zkolabovala, uvádějí soudní dokumenty. Přestože jí byl okamžitě podán lék proti anafylaktickému šoku, v místní nemocnici zemřela, uvádí žaloba.



Piccolo požaduje odškodnění ve výši více než 50.000 dolarů na základě floridského zákona o neúmyslném zabití. Částka je podle něj odškodněním za duševní bolest a utrpení, ztrátu příjmu a náklady na pohřeb.