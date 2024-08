Ekonomika EU i eurozóny ve druhém čtvrtletí vzrostla o 0,3 procenta

Ekonomika Evropské unie i eurozóny ve druhém čtvrtletí vzrostla ve srovnání s předchozími třemi měsíci o 0,3 procenta. Uvedl to dnes evropský statistický úřad Eurostat, který tak potvrdil rychlý odhad z konce července. Stejným tempem rostla EU a eurozóna i v prvním čtvrtletí.



Meziročně pak tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) v EU zrychlilo na 0,8 procenta. To znamená, že Eurostat mírně vylepšil rychlý odhad, který počítal s meziročním růstem o 0,7 procenta. Ekonomika zemí platících eurem vykázala růst o 0,6 procenta.



Česká ekonomika zaznamenala ve druhém čtvrtletí proti předchozím třem měsícům růst o 0,3 procenta, v prvním čtvrtletí růst činil 0,2 procenta. Meziročně ve druhém kvartálu tempo růstu zrychlilo na 0,4 procenta z 0,3 procenta v prvním čtvrtletí.



Z jednotlivých členských zemí, ze kterých jsou údaje k dispozici, nejvyšší růst v mezičtvrtletním srovnání zaznamenalo Polsko, a to o 1,5 procenta. Ekonomika Irska si připsala 1,2 procenta a hospodářství Nizozemska jedno procento. Naopak ekonomika Lotyšska o 1,1 procenta klesla, švédské hospodářství zaznamenalo pokles o 0,8 procenta. Pokles zaznamenaly také Maďarsko a Německo.



Evropská komise (EK) v květnu ve svém jarním výhledu zlepšila odhad letošního růstu ekonomiky Evropské unie o desetinu procentního bodu na jedno procento. V příštím roce čeká zrychlení růstu na 1,6 procenta.



Česká ekonomika v letošním roce podle jarního výhledu komise vykáže růst o 1,2 procenta, zatímco v únoru EK letošní růst odhadovala na 1,1 procenta. V příštím roce komise počítá se zrychlením tempa růstu na 2,8 procenta.