Rozbřesk: Jak moc má ČNB snížit ve svých modelech potenciální růst? Silný maloobchod v USA povzbudil býky na dolaru

Není žádné tajemství, že česká ekonomika roste pomaleji než bychom si přáli. Velkou otázkou však je, zda to je kvůli dočasně horšímu počasí (cyklické zpomalení) nebo kvůli trvalejšímu zpomalení přirozeného růstu (pomalejší růst potenciálního produktu). Na odpovědi hodně záleží! Pokud by totiž trvale klesaly růstové schopnosti české ekonomiky, znamená to že si budeme muset zvyknout na relativně slabší tempa růstu, při kterých bude ČNB držet relativně výše úrokové sazby.

Debatu o možné revizi potenciálního růstu nastartovala centrální banka se svojí srpnovou prognózou. Podle centrálních bankéřů došlo ve zlomu v růstových možnostech české ekonomiky okolo roku 2016, kdy se vyčerpal růst tažený expanzí exportně zaměřeného průmyslu. Od té doby podle analýz ČNB viditelně zpomaluje trend růstu produktivity. Proto se ČNB rozhodla v srpnu snížit předpoklád přirozeného tempa růstu ze 3% na 2,5% (zatím expertně, plná změna v modelovém nastavení proběhne v září). Výsledky jsou však vidět hned - nová prognóza implikuje o poznání vyšší trajektorii úrokových sazeb a slabší korunu (nutno dodat, že i v důsledku dalších faktorů).

Revize potenciálního růstu v modelech ČNB od roku 2016 nám dává smysl a s její pomocí lze i lépe vysvětlit vysokou inflaci posledních let - česká ekonomika se jednoduše více “přehřívala” i při nižším hospodářském růstu. Otázkou pouze je, zda je revize českého potenciálu směrem dolů dostatečná. Odhady jsou v tuto chvíli velmi složité, protože si ještě pořádně “nesedl prach” po dvou velkých globálních šocích - pandemii COVID 19 a energetické krizi. Na druhou stranu dostupná čísla ukazují spíše na výraznější zpomalení dynamiky produktivity, které se časem bude potkávat s čím dál menším demografickým příspěvkem. Naše analýzy proto ukazují na větší zpomalení potenciálu než aktuálně předpokládá ČNB - teoreticky až do blízkosti 2%.

Pokud by centrální banka sáhla k tomuto radikálnějšímu kroku, posunulo by to (za jinak nezměněných podmínek) předpokládanou trajektorii sazeb ještě o něco výše. I proto ostatně považujeme dnešní tržní sázky na snižování českých sazeb za příliš “ambiciózní” a krátký konec české křivky za příliš nízký.



*** TRHY ***

Koruna

Silnější americká data a silnější globální dolar koruně včera zjevně příliš nesvědčily a měnový pár se vrátil nad 25,20 EUR/CZK. Dnešní dynamika cen průmyslových výrobců by měla pravděpodobně dál stagnovat v blízkosti 1%, což by pro trhy nemělo být velké překvapení. I nadále proto CZK zůstane primárně ovlivněna volatilitou na eurodolaru.



Eurodolar

Dolarové sazby se včera posunuly vzhůru a americká měna zpevnila v reakci na velmi silné výsledky maloobchodních tržeb za měsíc červenec. Tržby byl natolik silné, že náš nowcast pro růst amerického HDP ve třetím čtvrtletí se posunul na úroveň 3.2 %, takže úvahy počínající recesi padají “mimo mísu”. Navíc kromě extrémně silných maloobchodních tržeb významně poklesly jak nové, tak pokračující žádosti o podporu, což implikuje, že se situace na trhu práce v USA nemusí vyvíjet tak zle.

Dnes jsou ve hře jen (americká) data druhé až třetí kategorie.



Akcie

Americké akciové trhy si připsaly další silný růst, když pokračovaly v odrazu od dna. Index S&P 500 posílil o více než 1,5 % již potřetí během posledních sedmi dní. Obavy z recese z úvodu minulého týdne jako by najednou byly ty tam. Po solidních inflačních číslech z púvodu týdne přišlo uklidnění v podobě příznivých čísel z amerického maloobchodu. Technologický sektor, který v předešlých týdnech nejvíce odnesl prudké výprodeje na burzách, dnes přilákal zájemce o nákupy ve slevách. Do hry se opět vrátily nedávní lídři, a tak jsme strmý vzestup zaznamenali v celém polovodičovém sektoru. Akcie Nvidia, AMD nebo Micron rostly o více než 3,5 %.