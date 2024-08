JPMorgan Global Research: Do konce roku sazby o 1 procentní bod níž, pravděpodobně skončilo období posilování dolaru

Joyce Chang z Global Research se domnívá, že Fed se vydá cestou razantnějšího snižování sazeb. V letošním roce totiž podle ní půjdou dolů o 1 procentní bod, v září to přitom bude o 50 bazických bodů. Ekonomka na Bloombergu v této souvislosti poukázala na to, že ve zbytku světa na rozdíl od Spojených států nepřichází nižší mzdová inflace. Ve Spojených státech by pak vývoj měl jít popsaným směrem kvůli kombinaci toho, jaká je situace na trhu práce a jak pokračuje pokles inflace.



Na Bloombergu poukázali na to, že například podle výsledků firem, jako je Walmart, americká ekonomika rozhodně „nepadá z útesu“. Jak by Fed mohl v takové situaci ospravedlnit prudký pokles sazeb? Chang na to odpověděla, že to nejlepší z růstové fáze cyklu je podle ní v USA už za námi. To neznamená, že by měla přijít recese. Té dává pravděpodobnost menší než 35 %. Nicméně tempo růstu by mělo ochlazovat, a to nejen v USA. Ekonomka čeká „synchronizované globální zpomalení“.



Na recesi toho podle expertky moc neukazuje, kombinace dat přicházejících z ekonomiky ale ospravedlňuje prudší snižování sazeb. V roce 2025 pak už vidí riziko recese na 45 %. Inflaci dále v USA snižují i faktory na nabídkové straně ekonomiky. Konkrétně by mělo jít o vývoj na straně růstu mezd. Jak bylo zmíněno, na rozdíl od zbytku světa zde probíhá ochlazování. Snižování sazeb v USA by se přitom podle ekonomky nemělo projevovat výraznějším tlakem na oslabování dolaru, protože čeká zmíněné synchronizované globální zpomalování. Je znát například na Číně. Co zřejmě ale skončilo, je období posilování dolaru.



Chang se domnívá, že na akciovém trhu skončilo období nízké volatility. Akcie nyní rostou, ale na nízkých zobchodovaných objemech. A v této souvislosti připomněla vliv finančních podmínek na ekonomickou aktivitu a to, že Fed při svém rozhodování zvažuje i ten. Na závěr pak přišel dotaz na to, zda by Fed mohl v září nějak ospravedlnit pokles sazeb o 50 bazických bodů tak, aby trhy nepropadly obavám, že v ekonomice dochází k výraznému zpomalení. Chang na to odpověděla, že snížení sazeb o 50 bodů lze ospravedlnit nyní tím, jaký je vývoj inflace a situace na trhu práce. „Nevím, zda je k tomu potřeba něco dalšího přidávat.“



Zdroj: Bloomberg