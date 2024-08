Prodej evropských dluhopisů ožívá. Letní útlum, zdá se, končí

Trhy jsou chvíli opět klidné, a tak se dlužníci začali vracet na evropský primární trh dluhopisů. Podle údajů agentury Bloomberg se v pondělí nejméně šest emitentů snažilo uvést na trh nové dluhopisy ve výši 3,8 miliardy EUR, včetně výrobce vozidel Volvo, provozovatele sítí Amprion a .

Téměř 40 % účastníků trhu dotazovaných agenturou Bloomberg News očekává, že emise tento týden dosáhnou 15 až 20 miliard EUR. To je obrovský skok v porovnání s pouhými 3,5 miliardami eur nových dluhopisů prodaných v Evropě za poslední dva týdny dohromady, ukazují data.





„Trh má dobrou pozici na letní vlnu emisí,“ domnívá se Marc Lewell, šéf syndikátu pro region EMEA a APAC ve společnosti Chase. "Nedávný nárůst volatility upozornil emitenty na faktor strachu a připomněl jim, aby využili okénka pro emise, jakmile se objeví."





Ukazatel úvěrového rizika u dluhopisů investičního stupně se na začátku srpna rozšířil na nejvyšší úroveň letošního roku poté, co slabé údaje o pracovních místech v USA spustily výprodej na trhu, což investorům připomnělo, že stále existuje prostor pro negativní překvapení. Emise dluhopisů mají tendenci výrazně narůstat v posledním srpnovém týdnu, přičemž v letech 2022 a 2023 došlo k prodeji dluhopisů za více než 30 miliard EUR, ukazují data. Celkové evropské emise dluhopisů vzrostly meziročně o 28 % a běží rekordním tempem, vyplývá z údajů Bloombergu.



Minulý týden naproti tomu došlo po šestitýdenních přílivech k odlivu z dluhopisových fondů investičního stupně především ve střednědobém a dlouhodobém segmentu, podle zprávy . Investoři nyní hledají kam zaparkovat hotovost nashromážděnou za předchozí týdny, aby si zajistili vyšší výnosy před dalším možným snížením sazeb centrálními bankami.



Hypotetický investor, který drží hotovost ve fondech peněžního trhu, by podle Lewella letos o mnoho výnosů nepřišel. "Ale řídí strach z promeškání šance a mnozí chtějí nastoupit do kreditního vlaku, než jim ujede," dodal.



Zdroj: Bloomberg