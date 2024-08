Westinghouse a EDF se odvolaly k ÚOHS kvůli tendru, podle ČEZ neoprávněně

Americká společnost Westinghouse Electric Company podala odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) proti výběru korejské společnosti KHNP jako preferovaného dodavatele pro stavbu nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Podle Westinghouse nemají Korejci licence k nabízené technologii. Westinghouse o tom informoval ČTK. Podle společnosti , která má tendr na starosti, ovšem má dukovanská soutěž bezpečnostní výjimku, a uchazeči tak nemohou napadnout její průběh u antimonopolního úřadu. Návrh na přezkoumání jaderného tendru v ČR podala k ÚOHS také francouzská firma EDF, oznámil dnes ÚOHS.

Spor Westinghouse s Korejci je dlouhodobý, zabývá se jím mezinárodní arbitráž. Američané už dříve namítali, že KHNP není oprávněna používat technologii reaktoru nabízenou v Česku. KHNP s tím nesouhlasila.



Vláda v červenci rozhodla o výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Postavit je má korejská společnost KHNP, která uspěla v tendru, v němž jí česká vláda dala přednost před francouzskou firmou EDF. nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by se měla podepsat do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Tendru se původně zúčastnil také Westinghouse, vláda ho však na začátku roku nepozvala do další fáze soutěže. První americká nabídka podle ní nesplnila podmínky.



"V rámci tendru musel každý uchazeč potvrdit, že má právo převádět a sublicencovat jadernou technologii nabízenou společnosti a místním dodavatelům. Návrhy designů technologií reaktorů APR1000 a APR1400 společnosti KHNP využívají licencovanou technologii systému Westinghouse 80 generace II. Společnost KHNP nevlastní výchozí technologii ani nemá právo ji sublicencovat třetí straně bez souhlasu společnosti Westinghouse," uvedla americká společnost. Podle ní by výběr KHNP navíc znamenal přesun desítek tisíc pracovních míst z ČR a USA do Koreje.



Westinghouse zároveň připomněl, že bude spor obou firem o technologii nadále řešit u mezinárodní arbitráže. Její rozhodnutí se podle americké společnosti neočekává dříve než ve druhé polovině příštího roku.



Podle je však odvolání Westinghouse k ÚOHS neoprávněné. "Výběrové řízení probíhá na základě bezpečnostní výjimky, a tak uchazeč nemůže napadnout průběh výběrového řízení u ÚOHS," řekl ČTK mluvčí Ladislav Kříž.



KHNP v červenci uvedla, že má ohledně práva na používání technologie rozdílný názor, firma zároveň deklarovala, že americká pravidla bude dodržovat. po oznámení výsledku tendru ke sporu sdělil, že má od Korejců potvrzení o vlastnictví technologie a také smluvní závazek případného odškodnění.

Návrh na přezkoumání jaderného tendru k ÚOHS podala také francouzská EDF

Návrh na přezkoumání tendru na stavbu nových jaderných bloků v Česku podala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) také francouzská společnost EDF. Firmy protestují proti průběhu tendru a výběru korejské společnosti KHNP. Oznámil to dnes ÚOHS, který v současnosti oba návrhy analyzuje. Vyjádření EDF ČTK shání.



"Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel návrhy od americké společnosti Westinghouse i od francouzské skupiny EDF proti postupu zadavatele ve výběrovém řízení na výstavbu jaderného bloku/bloků. Úřad se v současné době s obsahem obou návrhů seznamuje," uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.



Přesný obsah námitek obou firem zatím úřad nesdělil. Americký Westinghouse ovšem už v pondělí uvedl, že korejská firma KHNP není oprávněna používat technologii reaktoru nabízenou v Česku. KHNP s tím nesouhlasí. Obě firmy vedou kvůli používání technologie dlouhodobý spor, zabývá se jím mezinárodní arbitráž. EDF se zatím ke svému návrhu nevyjádřila.





KHNP chce spor s Westinghouse adekvátně řešit, aby neohrozila český tendr

Korejská společnost KHNP bude spor s americkou firmou Westinghouse o použití technologií, které nabízí pro stavbu jaderných reaktorů v Česku, adekvátně řešit, aby zabránila negativním dopadům na český jaderný tendr. KHNP to dnes sdělila ČTK. Detaily neuvedla.



"Právní spor mezi KHNP a společností Westinghouse stále probíhá. Společnost KHNP bude na spor se společností Westinghouse adekvátně reagovat, tak aby se předešlo negativním dopadům na český jaderný projekt," uvedla korejská firma. KHNP už při předložení své nabídku v soutěži dala ČEZ potvrzení o vlastnictví technologie a rovněž smluvní závazek případného odškodnění.

Jihokorejské ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky podle dnešní zprávy listu The Korea Herald uvedlo, že bude pokračovat v jednáních s americkou vládou s cílem spor vyřešit.



"Mluvili jsme s americkou vládou o našem postoji. Obě strany souhlasily, že budou spolupracovat na řešení konfliktu mezi firmami KHNP a Westinghouse," prohlásil ministr obchodu, průmyslu a energetiky An Tuk-kun. "Budeme rovněž spolupracovat s českými úřady a poskytneme podrobné vysvětleni, pokud o to budeme požádáni," dodalo ministerstvo podle The Korea Herald.



Deník The Korea Times připomněl, že jihokorejský prezident Jun Sok-jol se příští měsíc chystá navštívit Prahu společně s šéfy velkých jihokorejských firem, jako je Samsung, Hyundai Motor či LG. Spekuluje se, že tato návštěva by mohla být klíčová pro dokončení dohody KHNP s firmou ČEZ, uvedl list.



Korejský deník Chosun Daily podle Seznam Zpráv v pondělí uvedl, že korejská delegace se během léta snažila v USA uhladit právní spor mezi Westinghouse a KHNP. Do USA se kvůli Dukovanům vypravil jihokorejský ministr průmyslu Ahn Duk-geun, prezident dodavatelské společnosti KHNP Ču Ho-wang a prezident státního podniku KEPCO, který je mateřskou firmou KHNP, Kim Dong-cheol. Jednání však skončila bez úspěchu. Společnosti už v minulosti na některých projektech spolupracovaly. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová nedávno připomněla například dohodu mezi KHNP a Westinghousem při stavbě elektrárny Barakah v Emirátech, kde se Korejci s Američany o část zakázky podělili.



Westinghouse v souvislosti s odvolání k antomonopolnímu úřadu proti výběru KHNP uvedl, že návrhy designů technologií nabízených reaktorů společnosti KHNP využívají licencovanou technologii systému Westinghouse a Korejci nemají právo ji nabízet bez souhlasu Westinghouse. KHNP v červenci uvedla, že má ohledně práva na používání technologie rozdílný názor, firma zároveň deklarovala, že americká pravidla bude dodržovat.

ČEZ: Bezpečnostní výjimka je v jaderném tendru od začátku, zajišťuje roli státu

Bezpečnostní výjimka, která podle zákona umožňuje ČEZ nepostupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je součástí smluv českého tendru na stavbu nových jaderných reaktorů od začátku celé soutěže. Na žádost ČEZ ji udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Výjimka zajišťuje státu například přístup ke kompletní dokumentaci, možnost vznášet připomínky, případně i odmítnout určitého dodavatele. Uchazeči zároveň nemohou napadnout průběh řízení u antimonopolního úřadu. Klasické řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek by tento postup a přístup státu k informacím neumožňovalo. ČTK to řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.



Americká společnost Westinghouse Electric Company v pondělí podala odvolání k ÚOHS proti výběru korejské společnosti KHNP jako preferovaného dodavatele pro stavbu nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Podle Westinghouse nemají Korejci licence k nabízené technologii. KHNP dnes ČTK sdělila, že bude spor s Westinghouse adekvátně řešit, aby zabránila negativním dopadům na český jaderný tendr. Podle ČEZ však průběh tendru není na základě bezpečnostní výjimky možné u ÚOHS napadat.



Bod o výjimce je podle mluvčího uveden už v první prováděcí smlouvě mezi ČEZ a státem na výstavbu nového jaderného zdroje z roku 2020. "Výjimka byla a je nutná a ve světě v těchto případech obvyklá. Stát s ohledem na potřebu zajištění svých základních bezpečnostních zájmů prostřednictvím výstavby nových jaderných zdrojů potřebuje řadu oprávnění vstupovat již do první fáze celého procesu," vysvětlil Kříž.



Zákon o zadávání veřejných zakázek s podobnými případy počítá a umožňuje výjimku v řízení, pokud by standardní postup ohrozil ochranu základních bezpečnostních zájmů České republiky. Při klasickém řízení by jinak ČEZ jako zadavatel zakázky nesměl státu poskytovat žádné bližší informace o průběhu tendru.



