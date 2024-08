Rozbřesk: Koruna v laufu. Na obzoru je ale větší rozkolísanost a méně zisků

Koruna má za sebou povedený konec prázdnin – v posledních obchodních dnech se přiblížila na dostřel úrovně 25,00 EUR/CZK. V srpnu se dostala česká měna vyloženě do laufu, když vůči euru posílila o téměř 2 %. Pozitivní impuls přišel nejprve ze strany jestřábího snížení sazeb v podání ČNB, následně dodalo koruně vzpruhu také svižné oslabování amerického dolaru.



Krátkodobě však nevidíme příliš prostoru pro další zisky koruny pod 25,00 EUR/CZK. Zásadní bude i nadále vývoj na hlavních trzích, konkrétně příchozí data ze Spojených států. Ta by dle našich odhadů neměla negativně překvapit (zejména data z trhu práce), což by mohlo korigovat tržní očekávání ohledně razantního snižování sazeb Fedu. Dolarová křivka aktuálně s 66% pravděpodobností zaceňuje zářijové snížení sazeb o 50 bazických bodů.



Ani tuzemská makro čísla významnější pozitivní impuls pro korunu zřejmě nepřinesou. Červencový výsledek maloobchodních tržeb i průmyslové výroby by měl pokračovat v nastolené trajektorii pozvolného oživení spotřebitelské poptávky a stagnujícího zpracovatelského sektoru.



Z pohledu centrální banky budou nejdůležitějším číslem mzdy za druhé čtvrtletí (3.9.), jejichž zrychlenou dynamiku považuje bankovní rada za jedno z hlavních proinflačních rizik. Totožně jako ČNB odhadujeme mírné meziroční zvýšení ze 7 % na 7,2 %, což by nemělo výrazně zahýbat tržními sázkami, resp. měnit politiku opatrného snižování sazeb ve zbytku roku.



S blížícím se zářijovým zasedáním ČNB ale přesto počítáme s větší rozkolísaností. Zvláště pokud by měl tuzemský peněžní trh začít zaceňovat agresivnější pokles sazeb než 25bps, například pod vlivem holubičích „cutů“ v podání Fedu a ECB. V takovém případě by se koruna mohla krátkodobě znovu dostat pod tlak. Vzhledem k jestřábí komunikaci ČNB a příchozím datům nicméně považujeme výraznější snížení sazeb za nepravděpodobný scénář.



Sečteno, podtrženo, krátkodobě ale vlastně ani ve zbytku letošního roku nevidíme příliš prostoru pro další zisky koruny a očekáváme její stabilizaci okolo úrovně 25,00 EUR/CZK. V příštích měsících je ale potřeba počítat s větší volatilitou koruny v souvislosti se snižováním sazeb hlavních centrálních bank a také s blížícími se americkými prezidentskými volbami, které mohou dostat pod tlak celou paletu rizikových aktiv.



TRHY



Koruna

Koruna se nadále drží na dostřel hranice 25,00 EUR/CZK, včerejší posílení dolaru ale vystavilo stopku ambicím akumulovat další zisky. V krátkodobém horizontu platí, že nevidíme příliš prostoru pro silnější korunu, ať již s ohledem na vývoj na globálních trzích, tak v tuzemsku (viz úvodník).



Eurodolar

Eurodolar setrvává v pásmu 1,11-1,12, přičemž dnes by měl být konfrontován se zásadnějšími makročísly. Na jedné straně to bude srpnová inflace v některých zemích eurozóny (Německo, Španělsko a Belgie), na druhé straně oceánu pak především týdenní data z trhu práce a obchodní bilance. Podle našeho názoru hrozí, že evropská inflační čísla budou nižší, než se očekává, což by mohlo zvýšit sázky na pokles sazeb ECB a zatlačit eurodolar níže.