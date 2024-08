Nvidia vysoká očekávání nepřekonala, na trzích ale se žádná katastrofa nekoná

Ostře sledované výsledky Nvidie tentokrát nevyvolaly novou vlnu nadšení. Samotná čísla za uplynulý kvartál byla velmi dobrá, výhled ale nestačil na velmi optimistická očekávání a investoři také vzali negativně průtahy v nástupu nové generace procesorů Blackwell. Samotná akcie klesala už včera a na výsledky (zveřejněné až po závěru) reaguje dalšími 5 procenty ztráty. To však při volatilitě polovodičových akcií není až takové drama.



A tragédie se neděje ani na úrovni celého trhu. Sektor sice míří dolů, ale futures na americké indexy jsou pouze lehce v červeném. Evropské akciové trhy mezitím stoupají, když mezi nejlepší patří dopoledne nizozemský AEX (+0,6 pct).

Během dne bude pokračovat vstřebávání informací a úprava očekávání hlavně okolo AI vlny a techů. Zatím to vypadá, že mezi investory k zásadnímu zlomu v sentimentu nedochází, takže pokles na některých titulech může lákat kupce. Do hry se v menší míře mohou zapojit makrodata. V zámoří vyjde zpřesněný HDP za 2Q a týdenní zpráva o žádostech o dávky v nezaměstnanosti. Ta by měla být o něco důležitější, neboť trh práce nyní poutá velkou pozornost. Ještě předtím Německo zveřejní předběžnou inflaci jakožto indikaci čísel za celou eurozónu.

Výnosy dluhopisů dnes míří dolů, a to více v Evropě a na kratších splatnostech, což se podepisuje na eurodolaru. Jeho kurz klesá lehce pod 1,11. Ropa dnes zhruba drží pozice, zlato otočilo opět vzhůru, v čemž mu nižší výnosy mohou jen pomoci. Pro kurz koruny se zatím 25,00 projevuje jako podpora, načež se i dnes pohybujeme lehce nad.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:28 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0479 -0.0363 25.1393 25.0294 CZK/USD 22.6120 0.3640 22.6185 22.4890 HUF/EUR 392.9660 -0.1398 393.7897 392.5000 PLN/EUR 4.2881 -0.1995 4.2937 4.2833

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8774 -0.6029 7.9380 7.8742 JPY/EUR 160.1095 -0.3458 161.1680 160.0255 JPY/USD 144.5420 0.0388 144.8340 144.4670

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8409 -0.2402 0.8436 0.8403 CHF/EUR 0.9363 0.0064 0.9376 0.9353 NOK/EUR 11.6576 -0.2507 11.7002 11.6474 SEK/EUR 11.3255 -0.1767 11.3468 11.3140 USD/EUR 1.1077 -0.3876 1.1141 1.1076

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4701 -0.2646 1.4747 1.4675 CAD/USD 1.3471 -0.0671 1.3475 1.3454