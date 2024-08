Závěr týdne je bohatší na data, akcie drží směr vzhůru

Po úspěšném čtvrtku vypadá také pátek na trzích zatím poměrně dobře. Růst hlavních akciových indexů sice už není tak výrazný, AEX zůstává jen u včerejších hodnot, zelená však dál převládá. Zisk přes půl procenta si připisuje Paříž, výraznější nárůst pak registruje jižní křídlo, tedy Milán a Madrid. Americké futures jsou nyní kolem půl procenta v zeleném a vypadá to, že by se měla trochu zvednout i , kterou včera trh potrestal na nedostatečně skvělou kvartální zprávu.



Nová data ukázala, že inflace v Japonsku je na vzestupu - tokijská čísla za srpen překonala odhady a celková inflace už se dostává na 2,6 pct. Kurz jenu skoro nereaguje, ale jeho sílící trend získává novou podporu. To platí o to víc, když inflace na Západě naopak dál ustupuje. Včera to doložila německá data. Dnes sice Francie reportovala inflaci mírně nad odhady, ale také v tomto případě jde o citelný pokles oproti červenci. Údaje za celou eurozónu vyjdou ještě dnes dopoledne.

Slabší inflace jen potvrzuje, že úrokové sazby jsou nasměrovány jednoznačně dolů. A mizí pochybnosti, že ECB doprovodí v září Fed svým dalším krokem. To samo o sobě může být pro akcie pozitivní, pokud se ukáže, že opravdu jde jen o ústup inflace a nepřidají se horší data z ekonomiky. Podstatným reportem bude v tomto smyslu zpráva z US trhu práce za týden. Investoři se však trhu práce bojí už podstatně méně než po nečekaně slabém červenci.

Dnes je ze zámoří na řadě měsíční report o osobních příjmech a výdajích za červenec. Kromě náznaku síly spotřebitelské poptávky půjde rovněž o cenové indexy spotřeby. Celkový i jádrový index mají ukázat stabilní či mírně rychlejší ceny než v předchozím měsíci, ovšem pokud nebude nárůst v číslech výrazný, trhy by mohly zůstat poměrně v klidu. Zářijové snížení sazeb o 25 bps je vysoce pravděpodobné a jen tak něco ho neohrozí. A jestli by mělo dojít k výraznějšímu snížení (což příliš nečekáme), bylo by to hlavně kvůli případnému zhoršení reálné ekonomiky.

Výnosy dluhopisů v USA jsou dnes stabilní, v Evropě sledujeme většinou mírný pokles. Eurodolar se lehce zvedá k 1,1100. Směrem vzhůru dál míří ropa a dopoledne se přidává také zlato. Koruna svou pozici během pátku zatím prakticky nemění.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0396 -0.0752 25.0737 25.0352 CZK/USD 22.6020 -0.0752 22.6310 22.5680 HUF/EUR 392.7205 -0.0566 393.0317 392.0741 PLN/EUR 4.2803 -0.2041 4.2852 4.2770

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8567 -0.0946 7.8697 7.8486 JPY/EUR 160.7210 0.0713 160.8900 160.4980 JPY/USD 145.0890 0.0817 145.0880 144.8260

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8403 -0.1396 0.8418 0.8401 CHF/EUR 0.9401 0.1641 0.9410 0.9380 NOK/EUR 11.6590 0.1985 11.6654 11.6142 SEK/EUR 11.3359 0.1307 11.3385 11.3152 USD/EUR 1.1078 -0.0077 1.1096 1.1071

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4688 -0.1326 1.4726 1.4669 CAD/USD 1.3477 -0.0582 1.3491 1.3470