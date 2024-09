Rozbřesk: Domácí oživení pokračuje, brzdí ho však průmysl. Páteční data rozhodnou, o kolik Fed srazí sazby v září

Detailní odhad HDP za Q2 2024 přinesl lehce pozitivní překvapení - původní odhad byl kosmeticky revidován vzhůru (na + 0,33 % mezikvartálně) a především byl revidován vzhůru odhad za první kvartál, a to již podruhé (z + 0,2 % na +0,4 % mezikvartálně). Díky tomu byl posunut vzhůru odhad meziročního růstu z 0,4 % na 0,6 %.



Ekonomiku táhne vpřed především domácí poptávka (spotřeba a investice). Trochu překvapivé je však zpomalování dynamiky spotřebitelské poptávky - reálné útraty domácností vzrostly mezikvartálně “pouze” o 0,2 %, což v kombinaci s 5 měsíců klesající spotřebitelskou důvěrou nevypadá příliš optimisticky. Zdá se, že část domácností začíná mít obavy z “udržitelnosti” nízké inflace (na dovolených mohly okusit vyšší inflaci služeb) a současně přece jen lehce vzrostla míra nezaměstnanosti. I tak předpokládáme, že vzhledem k vysoké míře úspor a pokračujícímu růstu reálných mezd budou reálné výdaje domácností dál růst.



Ekonomiku v tuto chvíli brzdí slabá poptávka ze zahraničí (daná slabým oživením globální poptávky po průmyslovém zboží) a pokračující pokles zásob. I když meziročně zůstávají příspěvky zahraničního obchodu pozitivní, mezikvartálně rostou vývozy pomaleji než dovozy. V příštím roce by měla zahraniční poptávka růst rychleji, stejně tak jako investice. Jejich dovozní náročnost však může pozitivní příspěvek zahraničního obchodu viditelně omezovat.



Zajímavé je, že zrychlující nominální HDP se v Q2 2024 začíná opět více pomáhat podnikovým ziskům, které rostou opět o něco rychleji než mzdy (mezikvartálně) – podíl mezd na nominálním HDP tak začal znovu lehce klesat. To je lehké riziko pro naši sázku na rychlejší růst průměrné mzdy v Q2 2024.



I když je obrázek první poloviny roku 2024 po pátečních číslech kosmeticky vylepšen, velký příběh letošního “pomalého” oživení narážejícího na slabé výkony průmyslu se zatím nemění. Na další “odklad” průmyslového oživení přitom ukazují slabé příchozí měkké indikátory z domova i zahraničí (nové objednávky v průmyslu, PMI, a další). I proto jsme se rozhodli snížit svůj odhad růstu pro konec tohoto roku a lehce zvýšit odhady pro začátek roku příštího, kdy by průmyslové oživení spojené se silnějšími vývozy i investiční aktivitou mělo jít ruku v ruce s pokračujícím růstem reálných výdajů domácností. Nově tak předpokládáme v roce 2024 růst o 1,1 % (oproti původním 1,3 %) a v roce 2025 pak zrychlení růstu na 2,7 % (původně 2,9 %).





*** TRHY ***



Koruna

Koruně detailní výsledek HDP nijak výrazně nepomohl a ta v pátečním obchodování spíše rezignovala na další testování 25,00 EUR/CZK - na vině mohly být zisky dolaru po inflačních číslech.

I v tomto týdnu budou hrát prim spíše události na globálních trzích v čele se statistikami z amerického trhu práce. Z českého prostředí bude korunu zajímat výsledek mezd (naše sázky na zrychlení jsou trochu zpochybněné detailními výsledky HDP) a pak červencové výsledky průmyslu a maloobchodu - výraznější pozitivní impuls nepředpokládáme.



Eurodolar

Dolar vstupuje do klíčového týdne, který rozhodne o tom, zdali Fed v září sníží úrokové sazby o 25 či 50 bazických bodů. Rozhodnou o tom data z trhu práce, zveřejněná tento týden (konkrétně v pátek payrolls). V tuto chvíli trh stále z více než 30 % sází na to, že Fedu bude agresivní a v prvním kroku zredukuje sazby o 50 bazických bodů. Prostor pro korekci těchto očekávání je tedy poměrně velký (a to na obě strany). S ohledem na dnešní svátek v USA (a tím i absenci dat) však nepočítáme s tím, že by k úpravě tržních očekávání mohlo dojít již dnes.



Akcie

Americké akciové trhy se v závěru nevýrazného minulého týdne přece jen osmělily k růstu. Index S&P 500 solidní 1%, a tak za celý týden přidal 0,2 %. Akcie na Wall Street po většinu minulého týdne absorbovaly předešlý růst, když v předchozích dvou týdnech index S&P 500 posílil o téměř 5,5 %. Investiční banka Goldman Sachs oznámila, že plánuje propustit kolem 1300 svých zaměstnanců. Její akcie na tuto zprávu nijak nereagovaly a zavřely bez větších změn. Výrobce čipů Intel podle některých zdrojů zvažuje závažné kroky, které by mu pomohly znovu oživit jeho byznys. Spekuluje se o možném rozdělení částí byznysu nebo také o nějaké potenciální fúzi či akvizici. Akcie tohoto polovodičového giganta na těchto spekulacích poskočily o více než 9 %, když tento titul od začátku roku ztrácí přes 50 %.